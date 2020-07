今シーズンのなでしこリーグが開幕し、7月18日・19日に第1節が行われた。

新型コロナウイルスの感染拡大により当初の予定から約4ヶ月遅れての開幕となった同リーグは、各会場観客がいない「リモートマッチ」での試合開催となった。

7シーズンぶりのリーグ優勝を目指すINAC神戸レオネッサは、アウェイで伊賀FCくノ一三重と対戦。昨シーズンまで4年連続の得点王となり、今シーズン日テレ・ベレーザから加入した日本代表FW田中美南が決勝点を記録し、白星スタートを切った。

昨シーズン2位の浦和レッドダイヤモンズレディースは、アウェイでジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦。前半に3点リードを奪うなど序盤から主導権を握り、4ー2で勝利を収めた。

リーグ7連覇を目指す日テレ・ベレーザは、ホームにノジマステラ神奈川相模原を迎えての開幕戦。0ー0で拮抗した展開が続いていたが、後半アディショナルタイムにDF土光真代が先制点を記録し、劇的な勝利を挙げた。

第1節の試合結果と順位表、また次節の試合予定は以下の通り。

■試合結果

伊賀FC 0ー1 I神戸

ジェフL 2ー4 浦和

C大阪堺 3ー2 愛媛

マイナビ 0ー1 新潟L

日テレ 1ー0 ノジマ

■順位表

1位 浦和 勝ち点3 得失点差+2

2位 C大阪堺 勝ち点3 得失点差+1

3位 I神戸 勝ち点3 得失点差+1

3位 新潟L 勝ち点3 得失点差+1

5位 日テレ 勝ち点3 得失点差+1

6位 愛媛L 勝ち点0 得失点差-1

7位 伊賀FC 勝ち点0 得失点差-1

7位 ノジマ 勝ち点0 得失点差-1

7位 マイナビ 勝ち点0 得失点差-1

10位 ジェフL 勝ち点0 得失点差-2

■第2節の試合予定

▼7月25日(土)

18:00 新潟L vs 浦和

▼7月26日(日)

16:00 ノジマ vs ジェフL

17:00 マイナビ vs 日テレ

18:00 C大阪堺 vs 伊賀FC

19:00 愛媛L vs I神戸