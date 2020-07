SKE48とJKT48が初のスペシャルコラボ【古畑奈和、熊崎晴香コメント】

SKE48が、日本国外で最初に結成されたAKB48グループ、インドネシアのJKT48とともに18日(土)、「JAPAN EXPO MALAYSIA 2020 GOES VIRTUAL」に出演。映像にて初のスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露した。



【写真】「JAPAN EXPO MALAYSIA」でコラボしたSKE48とJKT48



「JAPAN EXPO MALAYSIA」は、クアラルンプールにて毎年開催されている、会場が日本一色に染まるオールジャパンイベント。多くの日本人アーティストが出演する他、日本旅行、日本製品、日本食、芸術、コスプレ、ファッション、教育、武道などが紹介されるマレーシア最大の日本イベント。



今年はニューノーマル(新常態)を受け入れ、社会的距離を維持するという呼びかけに沿って、出展者、アーティスト、スタッフ、そして来場客の安全を第一に考慮し、7月18日(土)〜19日(日)の2日間、アジアで初のバーチャルオールジャパンイベント「JAPAN EXPO MALAYSIA 2020 GOES VIRTUAL」として開催されている。



SKE48とJKT48のライブは、18日(土)16時(日本時間17時)から、「JAPAN EXPO MALAYSIA 2020 GOES VIRTUAL」の「KAZE STAGE」にて、無料配信された。



まずはJKT48のFeni Fitriyanti、Fransisca Saraswati、M. G. Desy、Shani Indira、Shania Gracia、Tan Zhi Hui Celineの6名が登場し、Jawa語でSKE48の楽曲『美しい稲妻』、JKT48オリジナル曲『Rapsodi』を披露した。



SKE48からは井上瑠夏、荒井優希、江籠裕奈、古畑奈和、熊崎晴香、佐藤佳穂の6名が、『強がり時計』を切なく、『オキドキ』を元気いっぱいにパフォーマンス。ラストに『パレオはエメラルド』をSKE48とJKE48の映像でのコラボレーションで配信した。水しぶきを思わせる演出の中、メンバーが交互に入れ替わり、実際のステージも期待したくなる映像となった。



パフォーマンス後のトークコーナーでは、SKE48古畑奈和は「JKT48のみなさんが『パレオはエメラルド』を踊ってくださっていることにめちゃくちゃ感動したのと、離れていても綺麗に映像で一体感を出して踊れたことがとても幸せで嬉しかったです」と喜び、JKT48 Shani Indiraは「今回初めてのオンラインコラボレーションで緊張していましたが、貴重な経験をさせていただきました。こういうポジティブなエネルギーを世界に向けて発信できたことが嬉しかったです」と感想を語った。また、お互いに自分たちの国のお勧めグルメを紹介し、是非行って食べてみたいと盛り上がった。



終演後の「SKE48 スペシャルトークライブ配信」では、視聴者からの質問コーナーもあり、SKE48メンバー自身も、世界中の人々とのつながりを実感できたイベントとなった。「JAPAN EXPO MALAYSIA 2020 GOES VIRTUAL」では、19日(日)も引き続き様々なアーティストのライブが配信されている。



▽SKE48 古畑奈和コメント

今回のコラボレーションは離れた場所での撮影で、映像になるってどんな感じになるんだろうってワクワクしてたんですが、できあがりがめちゃくちゃカッコよくて、お互いがすごく楽しそうで、とても嬉しかったです。



JKT48のメンバーが『パレオはエメラルド』を踊ってくれているのもとても嬉しくて、いつか会えて一緒に踊れたらいいなって思いました。(終演後のトークでは)メンバーみんな、めちゃくちゃ気さくで明るくて、キャッキャしてる姿が可愛かったです。



リモートにはなってしまったんですが、こういう形で世界中の方々に元気な姿をお届けできたり、(「スペシャルトークライブ配信」では)ファンの方から質問とかいただいたりして、少しでもつながりを感じることができてとても嬉しかったです。



▽SKE48 熊崎晴香コメント

今回JKT48のメンバーのパフォーマンスでは『美しい稲妻』も歌ってくださって、しかもSKE48に負けないくらい全力のパフォーマンスで、観ていて熱くなりました。もし機会があれば逆に私たちがJKT48の方々のオリジナル曲を踊らせていただけたら楽しいなって思います。



JKT48は、元気な子がいっぱいで、食べ物の話ですごく盛り上がりました! それぞれ個性豊かに自分を表現する魅力的な子がいっぱいで、早く直接お会いしたいなって強く思いました。



(「スペシャルトークライブ配信」では)英語のコメントもたくさんいただいて、世界中の方々とつながれてるなっていうことを実感できました。今回をきっかけにSKE48のことを知ってもらって、大好きになってもらえたらいいなって思いますし、これからも皆さんのパワーのもとになれるよう私たち自身も頑張っていきたいなと思います。



▽「JAPAN EXPO MALAYSIA 2020 GOES VIRTUAL」

SKE48 × JKT48 初の映像スペシャルコラボレーションパフォーマンス

2020年7月18日(土)16:00~16:35(日本時間 17:00~17:35)



▽JAPAN EXPO MALAYSIA 2020 公式サイト

http://www.japanexpomalaysia.com/