BAD HOPの3rdアルバム「BAD HOP WORLD」のトラックリストが公開された。

2017年9月発売の2ndアルバム「Mobb Life」以来、約3年ぶりのアルバムとなる本作には、3月にミュージックビデオが公開された「Hood Gospel」を含む16トラックを収録。トラックリストの公開と合わせてアルバムのジャケットも公開された。クラウドファンディングの支援者には7月24日頃にアルバムが届けられる予定で、一般リリース日は後日発表される。

BAD HOP「BAD HOP WORLD」トラックリスト

01. Intro

02. The Lead feat. G-k.i.d, Benjazzy & Bark

03. Round One feat. YZERR, G-k.i.d, Vingo & Bark

04. BAT MAN feat. Benjazzy, Tiji Jojo, Bark & Vingo

05. Project Boy feat. YZERR & T-Pablow

06. May Day feat. Yellow Pato, G-k.i.d & Tiji Jojo

07. Suicide feat. Tiji Jojo & T-Pablow

08. Chop Stick feat. Vingo & Benjazzy

09. 18 feat. Yellow Pato & YZERR

10. High Land feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR

11. Choice feat. Vingo, Yellow Pato & Bark

12. Wanted List feat. Bark, Benjazzy & T-Pablow

13. My Turn feat. Benjazzy, Tiji Jojo, Yellow Pato & G-k.i.d

14. Bayside Dream feat. T-Pablow, Tiji Jojo & Benjazzy

15. Super Wave feat. Tiji Jojo, G-k.i.d & Yellow Pato

16. Hood Gospel feat. YZERR, Bark & T-Pablow