ショートアニメ「せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ」の第3期が制作され、BS11で10月7日から放送されることが分かった。安土桃山くるみ(プリマピンク)役の声優の久保ユリカさんは「絶対にもうないと思っていた3期。死ぬほどうれしい3期。まだ収録もしていない3期。楽しみに待っていてください! って言うよりも、私が誰よりも楽しみです。ありがとうございます」とコメントを寄せている。

クラウドファンディング企画「『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』3期超応援プロジェクト」も始動。支援者へのリターンとして、昨年11月に開催されたイベント「めちゃくちゃがんばれ!魔法少女くるみの中の人 超出張版2019」の映像やオリジナルの怪人をアニメ本編に登場させる権利、アニメ本編に声優として参加できる権利などを用意する。プロジェクトページが7月25日にオープン予定。

「せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ」は、プリマピンク(安土桃山くるみ)率いる美少女魔法少女恐竜天使戦士プリマエンジェルが、悪の組織暗黒ホエールズに挑む姿と、それをただ傍観し、ツッコミまくる男子中学生3人組を描いたギャグアニメ。第1、2期がABEMA、YouTubeなどで配信された。

◇キャスト(敬称略)

鈴木キヨシ:林勇▽高橋イサム:羽多野渉▽佐藤シゲル:寺島拓篤▽プリマピンク:久保ユリカ▽ジャケット紳士:小野大輔▽パイレイト:森久保祥太郎▽バロン:鈴村健一

◇スタッフ(敬称略)

監督・脚本:松本慶祐▽キャラクターデザイン:植草航▽原作:Pie in the sky ▽オープニング主題歌:「終末への天撃」Mia REGINA▽音楽:ランティス▽アニメ制作:Pie in the sky