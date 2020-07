ショートアニメ「せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ」3期の放送が決定。10月7日よりBS11でオンエアされる。

「せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ」は美少女魔法少女恐竜天使戦士プリマエンジェルが、悪の秘密結社・暗黒ホエールズに挑む姿と、それをツッコみながら傍観する男子中学生3人組を描くショートアニメ。キャストの林勇、久保ユリカ、関太(タイムマシーン3号)からは、3期放送決定を喜ぶコメントも到着した。3期でも主題歌はMia REGINAが担当する。なおYouTube、その他配信サイトでの配信情報は追って発表される。

またクラウドファンディング企画「『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』3期超応援プロジェクト」の開始も発表。「Blu-rayに特典映像としてオリジナルエピソードを追加したい」など、作品を盛り上げることを目標に支援を募る。期間は7月25日から9月25日まで。詳細は続報を待とう。

林勇(鈴木キヨシ役)コメント

キヨシ役の林勇です!あの大好きな作品がまた始まるということでめちゃくちゃ嬉しいです!

またくるみメンバーと皆さんに楽しんでもらえる作品を全力でつくっていきたいです!

よろしくお願いします!!!

久保ユリカ(安土桃山くるみ / プリマピンク役)コメント

『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』美少女魔法少女恐竜天使戦士プリマエンジェルのプリマピンクであり、安土桃山くるみ役のシカコこと久保ユリカです。絶対にもうないと思っていた3期。死ぬほど嬉しい3期。まだ収録もしていない3期。楽しみに待っていて下さい!って言うよりも、私が誰よりも楽しみです。ありがとうございます。

関太(暗黒大明神、怪人役)コメント

やりました!!お待たせしました!! 第3期が始まります!!

単純計算で第1期の3倍は面白いでしょう!!!

袋タイプののど飴買ってスタンバイしておきます!!

アニメ「せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ」3期

放送・配信情報

BS11:2020年10月7日(水)より、毎月第1・3水曜日23:54~

スタッフ

監督・脚本:松本慶祐

キャラクターデザイン:植草航

原作:Pie in the sky

OP主題歌:「終末への天撃」Mia REGINA

音楽:ランティス

アニメ制作:Pie in the sky

製作著作:プリマエンジェル製作委員会

キャスト

鈴木キヨシ:林勇

高橋イサム:羽多野渉

佐藤シゲル:寺島拓篤

プリマピンク:久保ユリカ

ジャケット紳士:小野大輔

パイレイト:森久保祥太郎

バロン:鈴村健一

