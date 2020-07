田中みな実「浜崎あゆみさんのアルバムをMDに入れて…」中学生時代を振り返る

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービスSpotify 協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。7月3日(金)放送のゲストは、ドラマ「M 愛すべき人がいて」(テレビ朝日系/ABEMA)での“怪演”が話題の田中みな実さん。ここでは中学時代を振り返り、第6話の“名セリフ”について語りました。おさむ:ドラマ「M」で描かれている1990年代後半から2000年頃、どんなふうに過ごされていました?田中:中学生だと思います。浜崎あゆみさんのアルバムをMDに入れて、私も惹かれて聴いていました。中学の頃は、とにかく部活に明け暮れていましたね。器械体操をやっていました。おさむ:器械体操は今でもけっこういけますか?田中:そうですね。側転、開脚だったら難なくできます。おさむ:田中みな実さんは、“運動神経のいい人のお芝居”をしますよね。転ぶ瞬間とか。田中:本当ですか?おさむ:そういうのってあるんですよ。リアクション芸人さんって運動神経がいいんですよ。じゃないと、落ちたときなどにケガをするから。陣:確かに。受け身を取れなかったり。おさむ:だから田中みな実さんは、けっこう運動神経がいい。シンバルを叩くときも……。田中:おさむさん、面白がってシンバルをずっといじっていますよね(笑)?おさむ:あのシーンは、僕がコロナ禍で(放送休止中に脚本を書き直して)足した部分ですから。最初はなかったですもん(笑)。田中:っていうか(第6話の礼香のセリフ)「許さないVS許さない」、台本では「VS」表記でしたが、「バーサス」って言って大丈夫でしたか?おさむ:大丈夫でした。陣:発音がめちゃくちゃよかったです。田中:何て言えば良いんだろうと思って、「VS(バーサス)」なのか「対(たい)」なのか。私は最初「許さない 対 許さない」って言ったんですけど、(撮影現場でスタッフさんから)「そこはどうしても『バーサス』って言ってください」ということで。おさむさんのこだわりですか?おさむ:こだわりですね。田中:バーサス!<番組概要>番組名:JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 12:00~14:55パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jump/