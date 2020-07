首振りDolls・ナオ「お客さんの声って大事なんだなって…」無観客ライヴで痛感したこととは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月11日(土)の放送では、先週に引き続き3人組バンド・首振りDollsからナオさん(Vo&Dr)が登場! 無観客ライヴで感じたことについてお話いただきました。逹瑯:(無観客ライヴで)MCってやった?ナオ:やりました。逹瑯:すげぇ寂しくなかった(笑)?ナオ:めっちゃ寂しかった~(笑)。演奏が終わったときに、一応「サンキュー!」って言うんですよ、やっぱり。言ったあとに空調の音とかが聞こえて「えっ!?」みたいな(笑)。逹瑯:超寂しいよな~(笑)。ナオ:超寂しい。“お客さんの声って大事なんだな”って思って。逹瑯:アンコールはやった?ナオ:アンコールはやってない!逹瑯:ははは(笑)。お客さんはやっぱり大切だよ。当たり前なんだけどさ。ナオ:やっぱり(お客さんも)一緒にライヴをしているんですよね。無観客でやると、尚更それを感じますよ。逹瑯:うん。“一緒の空間を作っているんだな~”っていうか。ナオ:そうですね。“無観客ライヴ”って、やっぱり特殊じゃないですか。リハーサルを本番のつもりでやる、っていうのとまた違うじゃないですか。“本番”じゃないですか。それで初めてわかりますよね、「わぁ、こんなにお客さんと一緒にライヴをしていたんだ」みたいな。逹瑯:新しい可能性とか発見とかはありましたか?ナオ:そうですねぇ……“見せ方”って、本当に映像で観せるなら無限大(の可能性がある)じゃないですか。逹瑯:そうだね。ナオ:特殊効果も使えるだろうし。生であることにこだわらなければ、本当になんでもできるなって思いますし。でもまぁ、もしかしたら生でもそういったVJ的な、映像との融合みたいなところでもっと面白くなるのかもと思って、けっこう可能性を感じていますね。◎7月18日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、NIGHTMAREから柩(ひつぎ)さん(Gt)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack