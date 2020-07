ボーカルデュオall at once、新曲「星合」は大人気TVアニメの主題歌

ボーカルデュオall at onceの新曲「星合」が、大人気TVアニメ『名探偵コナン』の主題歌となることが発表された。



北海道出身のITSUKIと、宮崎県出身のNARITOによるボーカルデュオall at once。彼らの新曲「星合」が読売テレビ・日本テレビ系全国ネット放送『名探偵コナン』の新エンディングテーマとして8月1日の放送回より担当することが発表された。



同楽曲は、幻想的な星空がイメージ出来るトラックに、彼らの持ち味であるボーカルワークがのることによって、彼らの新しい一面を垣間見ることが出来る楽曲になっている。タイトルの「星合」は、七夕を表す季語であり、お互いを想い合いながらもなかなか会うことができない、そんなふたりの関係を七夕の織り姫と彦星に重ねたという。





<リリース情報>



all at once

デビューシングル『12cm』

※各種配信・サブスクリプションサービスにてデジタル配信中



公式HP:https://aao.beinggiza.com