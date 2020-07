「弁当を食べた後に寝てしまう…」10代男子に贈る眠気に勝てる1曲

3ピースバンド・パノラマパナマタウンの岩渕想太さん(Vo&Gt)が、7月15日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(17歳・男性)のお悩み最近、高校で弁当を食べた後の授業で、高確率で寝てしまうんです。どうすれば眠気と戦えるでしょうか?――このリスナーのために、岩渕想太さんが選んだ楽曲は「Top of the Head」です。俺もご飯を食べた後とかに眠くなっちゃって、眠気に勝てないタイプなんです。俺がよくやっていたのは、楽しい事を考えるってことなんですけど……。やっぱ「寝ないでおこう~」とか授業のこととかを深く考えると、眠くなっちゃったりつらくなっちゃったりするから、例えば好きなバンドの歌詞を書くとか、ライブに行ったことのあるバンドはどれくらいいるのかな、って書き出してみるとか。そうやって自分にとって楽しいことを一瞬やってみるだけで、案外眠気は遠ざかっていきますよ。俺はけっこうそういうのをやっていましたね。だから(相談者には)、この「Top of the Head」のメッセージ通り、深く考えずにいろんな楽しいことをバンバンやってみて欲しい! それでも眠かったら寝ちゃう、というのがオススメです(笑)。【パノラマパナマタウン「Top of the Head」Music Video】今回、リスナーに贈った楽曲「Top of the Head」は、2月にリリースされたファーストフルアルバム『情熱とユーモア』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://www.panoramapanamatown.com/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/