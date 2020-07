[Alexandros]川上洋平「夏フェスやりたいじゃん！」6年ぶり『ディスフェス』開催

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月14日(金)、15日(土)にZepp Haneda(TOKYO)で行われる有観客ライブ『[Alexandros] 10th ANNIVERSARY THIS SUMMER FESTIVAL 2020 -全員集合! 6年振りのディスフェスパーティー-』について、改めて開催を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」7月17日(金)放送分)川上:すでに発表されましたが、約7ヵ月振りに観客を入れてのライブを開催いたします! これは通称“ディスフェス”と呼ばれる、我々[Alexandros]が毎年開催していた対バン形式の夏フェスです。でも6年くらいやっていなかったんですよね。今年は久々にやっちゃおうかなと思います!これは“フェス”と言っているだけあって、毎回対バン形式だったんです。[Alexandros]を含めて、3バンドが出演していました。何で3バンドなのかっていうと……何組も出演すると、その分演奏時間は短くなるしゆっくり見られない。そうではなくて、ワンマンに近いくらい見せることができるように……いわゆるA面の曲だけじゃなくて、「こんな曲もあるのよ」ってB面の曲も見せられる時間が45分くらいなんですよ(笑)。30分だとシングル曲を5、6曲やったら終わっちゃう。ファンからすると、その5、6曲はいつも見てるじゃない? いつも見ている曲以外をやろうとすると、プラス15分は必要なんですよ。細かい話なんですけど(笑)。そんな感じで、3バンドが出演して1組45分のライブをやらせてもらっていました。それを今年もやっちゃおうかな! と思っております!!ただこのコロナ禍なので、対バンもかなり難しい……となっております。じゃあなぜフェスをやるんですか?! ということですが……まぁ、夏フェスやりたいじゃん! 冠に『FESTIVAL』って付けたいじゃん!! そういう思いが爆発しているわけです。みんなもフェスに行ったような気持ちになりたいんじゃないかなって思って、フェスを復活させました。あの……対バン相手はいないんですけど、いるような気持ちにはさせようとしています。これがどういうことなのかは、当日をお楽しみに!ライブ会場に行けない人のために配信も決定しましたので、ぜひこちらも楽しみにしていてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/