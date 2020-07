LiSAとSiM・MAHが対談 ライブができず「今…何の人なんだろう？」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。SiMのMAHさんをゲストに迎え、ライブができない現状や、ニューアルバム『THANK GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES』について語り合いました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」7月17日(金)放送分)LiSA:今夜は久しぶりにゲストの方が登場です……この方!MAH:SiMのMAHです!LiSA:なんか最近、MAHさんと出会った話をすごいいろんなところでしてる!MAH:したね! テレビでもしたもんね。LiSA:そうそう。テレビでもさせてもらったし、ライブ……私たちの最後のライブでも(笑)。MAH:俺たちのラストギグ(笑)。LiSA:2020年2月23日に、福岡で呼んでいただいて。MAH:SiMのイベントでね、THE ORAL CIGARETTESと3バンドでね。LiSA:そうそう。まさかあそこが、自粛前最後のライブになるとは思わなかった……! でもライブがこんなにもできないことって、今まで活動してきてなくないですか?MAH:いやないよね。どうしたらいいのかわからないし、なんか唯一自分がアーティスト、バンドマンであるっていう実感が湧く場所だったから。だから俺、今……何の人なんだろう? っていうさ……ニートじゃない?! って(笑)。LiSA:わかる……!(笑)。今まで経験したことのない時間ですよね。――ニューアルバム『THANK GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES』を紹介LiSA:4年ぶりのアルバム『THANK GOD……』。MAH:読むの遅くない?!(笑)。LiSA:『THERE ARE……HUNDREDS OF WAYS TO KiLL……エミネムズ……』MAH:エミネムズ! エミネム殺しちゃったよ!!(笑)。LiSA:(笑)。『ENEMiES』!MAH:『THANK GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES』です!LiSA:おおお〜〜〜〜〜! が、リリースになりました!!MAH:ありがとうございます!LiSA:直訳すると……「神よ、敵を倒す方法を100通り以上も与えてくれたことに感謝します」……つまり「敵を殺す方法はたくさんある!」って意味。めちゃめちゃ物騒ですね!MAH:そうね〜。まあ何だろ、イメージ上『KiLL』にしてるんだけど、例えばロックでぶん殴るだけじゃなくてレゲエで迷わせる! とか……なんかいろんな方法で敵を倒す……敵っていうか、リスナーの人たちを倒すみたいな意味ですよ。LiSA:う〜〜ん、なるほど。私、アルバム聴かせてもらって、なんかすごく懐かしい感じもしました。MAH:そう、それも結構テーマで。昔っぽい曲も……昔の曲をやるってツアーをやったばっかだったから、こういう曲を今やったらお客さんちゃんと反応してくれるんだなっていうのがあって。だから、ちょっと昔っぽい曲も入れてみよっかなっていう感じの……。LiSA:その意図が伝わってきました。私はもうずぅっと言ってますけど、SiMの一番最初のファンだと思ってるんで、自分が!MAH:そうだね。だって、2008年とか2009年とかのCDを聴いてもらってたからね。LiSA:そう、そこからライブもずっと見てますから。そこからのSiMの歩みというか歴史を見させてもらってる側なので、やっぱり同じ時代を生きてる感覚があるんですけど。だから懐かしい感じもちゃんと連れてきてくれたんだな、っていう感覚がありました!MAH:ありがとうございます!――ここでSiM「BASEBALL BAT」をオンエア【SiM – BASEBALL BAT (OFFICIAL VIDEO)】LiSA:(アルバムの中で)一番懐かしさを感じたのが、この「BASEBALL BAT」だったんです。MAH:ジャンル的にもね、最新の音楽というよりは、俺らが中学生、高校生ぐらいの青春時代に聴いてたあの感じを出したい、今やりたい、みたいな感じだから。たぶん刺さる世代なんじゃないかな?(笑)。LiSA:そうですね、同じ時代を生きてますからね(笑)。でもそれをSiMがやってくれるという意外性もあって。そこをちゃんと感じる音楽をずっとやってきてくれてたから、なるほどね! っていう納得感もありました。MAH:そう。ずっとやりたかったんだけど……なんかわかんないけど、SiMは暗い曲、重たい曲、みたいな自分ルールができちゃってて。LiSA:あ~。MAH:そう。それを取っ払ったから、逆にSiMの新しい感じにも聴こえるかな〜って。LiSA:それ、取っ払うの勇気いりますよね?MAH:そうね〜。中々イメージ……何だろ、受け入れてもらえるかわかんないからね。まあでも、もう一通りやったから、一周回ったところで失敗しても別にいいや、みたいな感じで。覚悟が割とできてたから。LiSA:カッコイイ……! カッコイイ……先輩……!!MAH:(笑)。よく目見て言えるよね、そういうの(笑)。恥ずかしくないの?LiSA:恥ずかしくないよ!MAH:こっち、めっちゃ照れるよ!(笑)。LiSA:前回のアルバム『THE BEAUTiFUL PEOPLE』から4年が経過していますが、前作を制作していたときとの違いは何かありますか?MAH:読んでるな~台本を!(笑)。LiSA:(笑)。MAH:そうねー、4年経つとやっぱり人間が変わるというか、自分たちの中身がもう変わってるから……全員結婚したし3人父親になってるから。だから全然違くて。LiSA:は〜、すご〜〜〜い……!MAH:そう。不思議なんだけどPAの音響さんとかがもうだいぶ年上なんだけど、その人もなぜか同じ年に子供が生まれたりとかしてて。スタッフチームも含めて、みんなで「子育て大変やな〜」みたいな、そういうトークするようになったんだよね。今までは「どこ飲みに行きます?」とか言ってたのが、「最近子供元気?」みたいな。だから、そういう変化がやっぱりめちゃくちゃデカくて。そういう内面の変化を、俺隠すの苦手だから。もう隠すぐらいだったら、先に言っちゃおうってタイプだから。歌詞の内容とかも、4年前と全然違うと思うし。LiSA:歌詞と言えばね、(13曲目に収録されている)「FATHERS」……! 私、感動しました!!MAH:いや〜、まさか自分がこんな曲書くと思ってなかったけど……でも迷いなくすらすらと書けちゃったかな。LiSA:でも、なんていうのかな……パンクとか怖い曲やってる人たちって、そういう内面的な本当のところを歌うことを恥ずかしいと思っちゃうんじゃないかな? ってイメージがあったんです。でもそれをMAHさんが見せてくれたので、すごく嬉しかった私は!MAH:あ〜〜よかった!LiSA:結婚したり大事なものができると、パンクロックとかそういう激しい音楽やってる人たちって、もしかしたら自分たちが知っている激しさだったり今まで中指立てていたことに対して、“親だから”って守るようになっちゃうんじゃないかなって……私はパンクが好きだったから、そういう不安があったんですけど。でも根本の芯の部分は何も変わってなくて、だけどお父さんになって大事なものができて、は〜〜〜変わったのね……! 幸せになってよかった……!! みたいな嬉しさがある!MAH:あ〜ありがたい(笑)。なんかパンクとかって闘う音楽だと思われがちだけど、守る音楽なんだよね。自分の大切にしてるものを、誰からも攻撃させないみたいな。それがパンクだってどこかで気づいて……最初は攻撃する音楽だと思ってたんだけど。それがなんだろ? 思春期とか若いうちは「自分の考えとか自分の信じた道を守る!」みたいなことに徹するんだけど、家族ができて守るものっていうのが……例えば自分の場合は、「息子をどっからも攻撃させない!」みたいな。守る対象が変わっただけっていうか……。LiSA:うん……そうなんだなって思いました。それもちゃんとパンクとしてカッコよく見えるんだ、っていう感覚を私は今回知りました。MAH:ありがとうございます……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/