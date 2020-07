アイマスミリオンライブ！ 夏祭りフェア in アニメイト開催!!

アニメグッズショップ大手アニメイトは8月15日より「アイドルマスター ミリオンライブ! 夏祭りフェア in アニメイト」を開催すると発表。

田中琴葉、島原エレナ、所恵美のフェア限定オリジナルイラストも公開された。



『アイドルマスター ミリオンライブ!』とは、今年15周年を迎えるアイドルプロデュースゲーム『アイドルマスター』シリーズの1つ。ユーザーはプロデューサーとして所属するアイドルをプロデュースしトップアイドルへと導く。

本作は2013年にソーシャルゲームとして誕生し、その後2017年に、アイドルと「もっとふれあえる」要素を追加してスマートフォン向けアプリ『アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ』として配信された。

ゲームだけでなく、Webラジオ、コミカライズも展開、さらにはさいたまスーパーアリーナ2DAYSライブを行うなど、さまざまな場で活躍しているコンテンツだ。



「アイドルマスター ミリオンライブ! 夏祭りフェア in アニメイト」では、期間中、「アイドルマスター ミリオンライブ!」関連の書籍・キャラクターグッズを購入・予約内金1000円ごと、またはCD・Blu-rayを購入・予約(内金1000円以上)1本ごとに、特典【ANIMATE SUMMER PASSPORT 2020(全3種)】をランダムで1枚プレゼント。

特典内の1種には、今回公開された田中琴葉、島原エレナ、所恵美のフェア限定オリジナルイラストが使用されている。



また缶バッジセットやスポーツタオルなど新商品も多数登場予定。これらの商品もフェアの対象となる。



フェアの期間は8月15日から8月30日までとなっている。



(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.