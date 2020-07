ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」が行った最新の日本ツアーなどの模様を伝える全5番組が、「2夜連続放送! ONE OK ROCK スペシャル」と題して、7月23、24日にWOWOWで放送される。

2019年9月にスタートした最新の日本ツアー「ONE OK ROCK 2019-2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR」のほか、53人のオーケストラを従えて開催した2018年の「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」、2016年9月10~11日に静岡県で2日間だけ行われたスペシャル公演「ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN」などを、WOWOWライブでアンコール放送する。

「ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN」は23日午後8時、「ONE OK ROCK 2017 “Ambitions” JAPAN TOUR」は同日午後9時45分、「ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR」は同日午後11時半、「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」は24日午後8時、「ONE OK ROCK 2019-2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR」は同日午後10時から放送。