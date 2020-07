中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが総合司会を務める大型音楽特番『音楽の日2020』(TBS系)が、7月18日(土)14時から23時18分まで約9時間半にわたって生放送される。



2011年からスタートし、今年記念すべき10回目となる同番組。10年連続で総合司会を務める中居と安住アナ進行のもと、「日本の元気!」をテーマに、豪華アーティストたちが今こそ音楽のチカラを届けるべく、元気や勇気を与えてきた数々の名曲を熱いパフォーマンスでみせる。



また、MISIAが『音楽の日』初出演。新曲・代表曲を含めたスペシャルパフォーマンスを特設ステージから生中継で披露する。



また、ジャニーズグループは総勢14組が出演。V6、KinKi Kids、嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey!Say!JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manが熱いパフォーマンスを繰り広げる。



東京・赤坂を含む全国の中継先を歌で繋ぎ、心をひとつにする恒例企画「日本列島 同時中継大合唱」には、いきものがかりが出演。名曲「YELL」を全国各地の学生たちとともに大合唱する。



全国各地から生中継する企画では、福島からTUBE、サンボマスター、沖縄からBEGIN、flumpool、長崎から森山直太朗、平原綾香が、日本有数の絶景・名所から熱い歌声で日本中に元気を届ける。



さらに、番組テーマ「日本の元気!」にちなんだSP企画も。日本に元気を与えてきたディズニーメドレー、名曲カバーリレー、アニソンリレーでは、さまざまなアーティストたちが、多くの人たちが元気や勇気をもらった名曲の数々を披露する。



【予定出演者】※50音順



AI、嵐、E-girls、家入レオ、いきものがかり、石川さゆり feat. KREVA, MIYAVI、AKB48、A.B.C-Z、エレファントカシマシ、影山ヒロノブ、KAT-TUN、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、桐谷健太、KinKi Kids、King & Prince、倉木麻衣、欅坂46、郷ひろみ、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、サンプラザ中野くん、サンボマスター、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ZIGGY、島津亜矢、ジャニーズWEST、城田優、スキマスイッチ、鈴木雅之、SixTONES、Snow Man、スピッツ、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、立川俊之(大事MANブラザーズバンド)、高橋洋子、谷村新司、DA PUMP、TUBE、DOZAN11(三木道三)、新妻聖子、西川貴教+ASCA、NEWS、乃木坂46、Perfume、氷川きよし、BEGIN、BiSH、日向坂46、平原綾香、V6、FIELD OF VIEW、flumpool、Hey! Say! JUMP、MAX、松平健、MAN WITH A MISSION、MISIA、三浦大知、宮本浩次、milet、森高千里、森山直太朗、LiSA、Little Glee Monster、WANDS