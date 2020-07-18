大久保篤原作によるTVアニメ「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」の“五柱目争奪篇ビジュアル”が公開された。

現在、MBS、TBS、BS-TBSの「アニメイズム」枠ほかにて放送中のTVアニメ「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」。この“五柱目争奪篇ビジュアルは、第4話「火中模索」より特殊消防隊と“伝導者一派”による柱争奪戦を描く「五柱目争奪篇」へと突入することに併せて制作されたものだ。

TVアニメ「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」

放送情報

TBS・MBS・北海道放送・毎日放送・中国放送・東北放送・新潟放送・テレビユー福島・あいテレビ・テレビ山口・琉球放送：2020年7月3日（金）より毎週金曜25:55～

BS-TBS：2020年7月3日（金）より毎週金曜26:30～

宮崎放送：2020年7月3日（金）より毎週金曜26:52～

信越放送：2020年7月3日（金）より毎週金曜26:55～

大分放送：2020年7月3日（金）より毎週金曜27:25～

静岡放送：2020年7月8日（水）より毎週水曜26:20～

山陽放送：2020年7月8日（水）より毎週水曜25:53～

テレビ愛知：2020年7月10日（金）より毎週金曜27:05～

岩手放送：2020年7月27日（月）より毎週月曜24:58～

熊本放送：2020年8月7日（金）より毎週金曜26:55～

配信情報

GYAO!、MBS動画イズム、Tver、dアニメストア、dTVほか

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督・シリーズ構成：南川達馬

キャラクターデザイン・総作画監督：守岡英行

総作画監督：小堺能夫、徳田夢之介

キーアニメーター：三輪和宏

メインアニメーター：大梶博之、松浦力、廣原寧人

色彩設計：佐藤直子

美術監督：高峯義人、宮里和誉

撮影監督：元木洋介

CGディレクター：高野慎也

VFX：大橋遼

編集：廣瀬清志

音響監督：明田川仁

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：david production

キャスト

森羅日下部：梶原岳人

アーサー・ボイル：小林裕介

秋樽桜備：中井和哉

武久火縄：鈴村健一

茉希尾瀬：上條沙恵子

アイリス：Ｍ・Ａ・Ｏ

環古達：悠木碧

ヴァルカン・ジョゼフ：八代拓

ヴィクトル・リヒト：阪口大助

レオナルド・バーンズ：楠大典

カリム・フラム：興津和幸

フォイェン・リィ：日野聡

オニャンゴ：宝亀克寿

グスタフ本田：土師孝也

武能登：小西克幸

蒼一郎・アーグ：チョー

パート・コ・パーン：小野大輔

オグン・モンゴメリ：古川慎

プリンセス火華：Lynn

トオル岸理：河西健吾

火代子黄：大原さやか

アサコ・アーグ：金元寿子

新門紅丸：宮野真守

相模屋紺炉：前野智昭

ヒカゲ＆ヒナタ：赤尾ひかる

象日下部：坂本真綾

アロー：内山夕実

ハウメア：釘宮理恵

ヨナ：松岡禎丞

フレイル：乃村健次

ミラージュ：千葉進歩

アサルト：小林親弘

Dr.ジョヴァンニ：青山穣

カロン：安元洋貴

ハラン：山本格

烈火星宮：関智一

ジョーカー：津田健次郎

優一郎黒野：櫻井孝宏

因果春日谷：島袋美由利

リサ漁辺：朝井彩加

ユウ：千葉翔也

スコップ：伊藤健太郎

ヤータ：速水奨

(c)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課