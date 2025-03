固執は何と読むのが正解？　意味や使い方、固執する心理とは

「固執」という言葉にはどういう意味があるのでしょうか。その使い方を例文とともに紹介しつつ、類語・対義語も解説します。

あわせて、人が物事に固執してしまう心理的な理由、固執する気持ちを解き放つ方法についても紹介していきます。

まずは固執という言葉の本来の意味や使い方について見ていきましょう。

固執は本来「こしゅう」と読み、「こしつ」は慣用読みです。

慣用読みとは、元々は正しい読み方ではなかったものの、世間一般に広まったため間違いとは言えなくなった読み方のこと。

つまり、「こしゅう」が本来の読み方だけれども、「こしつ」という読み方が広まり現在ではどちらでも問題がないということです。

固執の意味を辞書で調べると下記の内容になります。

良くも悪くも「自分の意見や考え、立場、やり方」を曲げないという意味の言葉です。

次に固執を文章で使うとどうなるのか例文つきで見ていきます。

自分の意見や考えにこだわるという意味があるため、ネガティブな意味の表現として使われることが多いでしょう。

固執を英語で表現するなら、こだわる、意地になるといった意味合いを含む「stick to」を使うといいでしょう。

She sticks to her own idea.(彼女は自分の考えに固執している)