田中みな実「結婚したいと思っているのに、それがどんどん遠のいていく…」ドラマ「M」姫野礼香役を振り返る

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービスSpotify 協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。7月3日(金)放送のゲストは、ドラマ「M 愛すべき人がいて」(テレビ朝日系/ABEMA)での"怪演"が話題の田中みな実さん。ここでは、田中さん演じる姫野礼香役と今後のドラマ出演について語りました。おさむ:ドラマ「M」の姫野礼香役をやったことで、周囲からもいろんな反応があったと思います。田中:誰がやっても、話題になったと思います。おさむ:そんなことはないですよ。田中:おさむさんのエキセントリックな台本のおかげで、こうやって話題にしていただけて。たぶん、以前より一層"怖い人"と思われています(笑)。あと、私は今後結婚したいと思っているのに、それがどんどん遠のいていく役だなと思いました(笑)。おさむ:そんなことないでしょ。田中:そんなことありますよ! 誰がシンバルをあんなふうに叩く女と結婚したいんですか?「許さなーーーーーい!」とか言ってすごんで。おさむ:僕は、「奪い愛、夏」(2019年:ABEMA)から2作連続でご一緒させていただいていますけど、これからドラマのオファーがすごくくると思います。田中みな実さん自体は、別に女優(にこだわる)というか、いろんなことをやっていたい人なんじゃないかなと思うんですけど。どうなんですか?田中:どうなんでしょう。別に特に今、"すごくこれがやりたい"っていうこともなくて。仕事に対してはもちろん、オファーをいただいたものに対しては120%で返したいという気持ちはありますが、自ら何かをやりたいという意欲はないんです。いろいろ聞かれるんですけど、特に何の野望も野心もないんです。おさむ:もし次にドラマのオファーが来たらどうしますか? ドラマは撮影が大変じゃない?田中:そうですね。毎回ドラマが終わるたびに……って言うほど経験していないんですけど、それでも終わるたびに、"もうこれで最後にしよう"って思うんです。セリフを覚える時間も含めて、2、3ヵ月はドラマに拘束されながら、他のお仕事やレギュラー仕事もやっていくので、生きた心地がしないんです。だから"もうやめよう"って思うんですけど、お話をいただくと好奇心のほうが勝ってしまって、"やりたいな"という気持ちにさせられます。おさむ:もう普通のことはやらないでほしいなって思いますけど(笑)。田中:でも、三浦(翔平)さんからは「(礼香のような)こういう役をやらせてもらうと、変わった役が続くよ」って言われました。おさむ:あと、ヒーローものというかヒロインもの話がくると思う。本当に。田中:悪役ですよね。おさむ:いや、悪役じゃなくてヒロイン。しかも僕だったら、「アイアンマン」のような本当のヒーローもの(でオファーしたい)。変身しちゃえば、田中みな実さんのシーンは半分で済むので。陣:変身後はスタントの方に演じてもらって。おさむ:大人でも見ごたえのある本当のヒーローものを田中みな実さんがやれば。俺、日本でもそういう作品が出てきてほしいんです。田中:だとしたら、変身後もちゃんとやりたいです。おさむ:本当ですか?田中:体を作って、しっかりやりたい。おさむ:すごいよ。ストイックだからね。