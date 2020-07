◆ SNSでファンに現状を報告



新型コロナウイルスに感染した影響で合流が遅れていたシアトル・マリナーズの平野佳寿投手が自身のインスタグラムを更新し、キャンプ参加の許可が下りたことを報告した。現地時間18日(日本時間19日)の練習から合流する。



平野は「一部報道にあった通り、新型コロナウイルスに感染した影響でチームへの合流が遅れていました。本日、ようやくキャンプ参加の許可がおり、土曜日の練習から参加できることになりました」と現状を報告。



さらに「ご心配の声も多くいただきましたが、陽性反応が出た際も、症状自体は軽く、身体は至って元気です。MLBの開幕も間近に迫っていますが、早くチームの力になれるよう調整して、ベストなパフォーマンスを出せる状態で戻りたいと思います。今シーズンも応援よろしくお願いします」とコメントし、早期の復帰を約束した



