TWICEが9月16日にベストアルバムシリーズ第3弾「#TWICE3」をリリースする。

今回リリースされる「#TWICE3」には、「FANCY」や「Feel Special」「STUCK IN MY HEAD」など6曲に加え、それぞれの楽曲の日本語バージョンも収録。さらにTWICE全員が作詞に参加し、ファンへの思いを歌詞につづった「21:29」も韓国語、日本語の両方で収録される。なお「Feel Special」「STUCK IN MY HEAD」「21:29」の日本語バージョンはこれが初の音源化となる。

販売形態は80ページのフォトブック付きの初回限定盤A、MVやツアー「TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS' IN JAPAN」のメイキング映像を収めたDVD付きの初回限定盤B、CDのみの通常盤の3種を用意。初回限定盤Aと通常盤のジャケットにはオールホワイトのコーディネートに身を包んだTWICEが、初回限定盤Bのジャケットには色とりどりの花束を抱えたTWICEが登場している。初回限定盤にはトレーディングカードや缶バッジセット、トレカセットなどが付属。通常盤は初回プレス分にのみトレカが封入される。詳細は「#TWICE3」の特設サイトで確認を。

TWICE「#TWICE3」収録内容

CD

01. The Best Thing I Ever Did -Japanese ver.-

02. FANCY -Japanese ver.-

03. Feel Special -Japanese ver.-

04. MORE & MORE -Japanese ver.-

05. STUCK IN MY HEAD -Japanese ver.-

06. 21:29 -Japanese ver.-

07. The Best Thing I Ever Did

08. FANCY

09. Feel Special

10. MORE & MORE

11. STUCK IN MY HEAD

12. 21:29

初回限定盤B付属DVD

・「FANCY -Japanese ver.-」Music Video

・「The Best Thing I Ever Did」Music Video

・「FANCY」Music Video

・「Feel Special」Music Video

・「FANCY -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

・「#TWICE3」Jacket Shooting Making Movie

・Making Movie of TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS' IN JAPAN