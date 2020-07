Boris、最新アルバムより「鏡 -Zerkalo-」MV公開

Borisが、新作アルバム『NO』より「鏡 -Zerkalo-」のMVを公開した。



完全自主で制作されたBorisの新作アルバム『NO』。Bandcampのみでデジタル先行配信されており、アルバムは同プラットフォーム内ではBest Sellerランキングにもランクイン。コロナ禍の鬱屈した状況において、世界中から絶賛の声が上がっている。







同アルバムの第一弾MV「Anti-gone」に続き、第二弾MV「鏡 -Zerkalo-」は、世界を映す鏡としての音楽を象徴したCG映像作品になっている。『シン・ゴジラ』、『キングダム』等の制作にも参加したCGクリエイター嶋原芳樹が手掛けている。





<リリース情報>







Boris

最新アルバム『NO』



リリース日:2020年7月3日(金)16:00~

Bandcamp配信リンク:https://boris.bandcamp.com/album/no



=収録曲=

1. Genesis

2. Anti-Gone

3. Non Blood Lore

4. Temple of Hatred

5. 鏡 -Zerkalo-

6. HxCxHxC -Parforation Line-

7. キキノウエ -Kiki no Ue-

8. Lust

9. Fundamental Error

10. Loveless

11. Interlude



Boris Official HP:www.borisheavyrocks.com