プレミアリーグ第36節の4試合が16日に行なわれた。

再開後1勝3分2敗と勝ち点が伸び悩む4位レスターは、直近4試合でトッテナムとウルヴス、チェルシーを破るなど好調のシェフィールド・Uと対戦した。レスターは29分、この試合がデビュー戦となったU-19イングランド代表DFルーク・トーマスの折り返しから、アジョセ・ペレスがゴール左下隅に流し込んで先制点を獲得。79分にはディマレイ・グレイが追加点を獲得し、レスターは3試合ぶりの勝利を収めて、勝ち点を「62」に伸ばした。

前節終了時点でレスターと勝ち点で並んだマンチェスター・Uは、クリスタル・パレスと対戦。前半アディショナルタイム1分に先制点を獲得する。ブルーノ・フェルナンデスのラストパスを受けたマーカス・ラッシュフォードのファーストタッチは流れたが、ついてきた相手DFを切り返しで滑らせ、冷静にネットを揺らした。一方、C・パレスは55分にジョルダン・アイェウのゴールで追いついたと思われたが、同選手のつま先がわずかにオフサイドラインを超えていたため、得点は取り消された。すると78分、ラッシュフォードの落としから、飛び込んだアントニー・マルシャルが“赤い悪魔”に追加点をもたらす。マンチェスター・Uは2試合ぶりの勝利となり、再開後7戦無敗を継続している。

今節の結果により、また最終節でレスターとマンチェスター・Uが直接対決を行う関係上、ウルヴァーハンプトン、トッテナム、シェフィールド・Uがチャンピオンズリーグ(CL)出場圏の4位以内に入る可能性は消滅した。なお、ウルヴァーハンプトンは今季のヨーロッパリーグ優勝で来季CLに出場する可能性が残されている。

19位アストン・ヴィラはエヴァートンと対戦し、敵地で1-1の引き分け。勝ち点を「1」積み上げて「31」に伸ばし、1試合未消化の16位ウェストハム、17位ワトフォードとの勝ち点差は「3」になっている。なお、ウェストハムとワトフォードは、17日に直接対決を行う。

サウサンプトンと1-1で引き分けた15位ブライトンの勝ち点は「37」となり、次節引き分け以上で残留が確定する。なお、同試合で得点を決めたサウサンプトンのFWダニー・イングスは、イングランド人史上20人目となるシーズン20ゴールを達成。また、サウサンプトンの選手のプレミアリーグ20ゴール到達は、2002-03シーズンのジェームズ・ビーティー氏以来となる。

◆■第36節の試合結果

▼14日

チェルシー 1-0 ノリッジ

▼15日

バーンリー 1-1 ウルヴァーハンプトン

マンチェスター・C 2-1 ボーンマス

ニューカッスル 1-3 トッテナム

アーセナル 2-1 リヴァプール

▼16日

エヴァートン 1-1 アストン・ヴィラ

レスター 2-0 シェフィールド・U

クリスタル・パレス 0-2 マンチェスター・U

サウサンプトン 1-1 ブライトン

▼17日

ウェストハム vs ワトフォード

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 リヴァプール(93/+48)

2位 マンチェスター・C(75/+58)

3位 チェルシー(63/+15)

4位 レスター(62/+31)

5位 マンチェスター・U(62/+28)

6位 ウルヴァーハンプトン(56/+11)

7位 トッテナム(55/+11)

8位 シェフィールド・U(54/+3)

9位 アーセナル(53/+8)

10位 バーンリー(51/-8)

11位 エヴァートン(46/-11)

12位 サウサンプトン(46/-13)

13位 ニューカッスル(43/-18)

14位 クリスタル・パレス(42/-17)

15位 ブライトン(37/-16)

16位 ウェストハム(34/-15)※1試合未消化

17位 ワトフォード(34/-21)※1試合未消化

18位 ボーンマス(31/-25)

19位 アストン・ヴィラ(31/-27)

20位 ノリッジ(21/-42)

◆■第37節の対戦カード

▼18日

ノリッジ vs バーンリー

▼19日

ボーンマス vs サウサンプトン

トッテナム vs レスター

▼20日

ブライトン vs ニューカッスル

シェフィールド・U vs エヴァートン

ウルヴァーハンプトン vs クリスタル・パレス

▼21日

ワトフォード vs マンチェスター・C

アストン・ヴィラ vs アーセナル

▼22日

マンチェスター・U vs ウェストハム

リヴァプール vs チェルシー