フィギュア用に手作りできる♪ イラスト感覚で作る食品サンプル「3Dドリームアーツペン」

メガハウスより、新感覚玩具「3Dドリームアーツペン 食品サンプルプラス」が2020年7月下旬に発売される。なんと食品サンプルがイラストを描くように ”ペン” で作れちゃう!?



「3Dドリームアーツペン」シリーズは、ジェル状のインクを可視光線のライトで固めて立体物を作ることができる不思議なペンで、熱を使わない為お子様でも安全に遊ぶことができる。



このたび発売される「3Dドリームアーツペン 食品サンプルプラス」は、レッド、イエロー、ホワイト、グリーンの専用ペンが入っており、型やデザインシートを使用しミニチュアの食品サンプルが作れるセット。



付属の ”まぜまぜ鍋” の中で、デザインシートに記載されているレシピ通りのインクを混ぜれば、ブラウンなど他の色のインクも作ることができる。

”かまどライトカバー” をマジカルライトに付けると広範囲を素早く固めることができ、まるで料理をしているかの様にお楽しみいただけ、付属の ”デコフィルム” を使ってアレンジすれば、パンケーキにのったベリーやスポンジに挟まれたいちごなども細やかに表現でき、本格的な食品サンプルを作れる。



ブラックペン(別売り)を使用して ”イカ墨パスタ” のサンプルを作るなど、シリーズ商品を組み合わせればアレンジの幅がより広がるので、いろいろと作る楽しみが増えそうだ。

価格は3980円+税。



お手元のフィギュア用の特別なごはんや、子どもと一緒に作って遊んだり、自分なりの楽しみ方をしてみよう!



