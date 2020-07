宮川大聖 “みやかわくん”から名義変更「みんなに認められるように頑張っていきたい」

宮川大聖さんが、7月15日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。“みやかわくん”から名義を変更し活動をスタートさせた思いや、7月8日(水)リリースのミニアルバム『Symbol』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。その前編。さかた校長:SCHOOL OF LOCK! 今夜のゲスト講師は……!宮川:宮川大聖です。よろしくお願いします!校長・教頭:よろしくお願いします!!さかた校長:宮川先生は学生時代からツイッター投稿を始められて、今やインスタグラムなども含めてSNSの総フォロワー数が250万人オーバー!こもり教頭:いや、すごいですね。宮川:そんなにいってるんですね(笑)。こもり教頭:あまりまとめては数えないですよね(笑)。さかた校長:そして宮川先生は、東京都の小さな離島、式根島のご出身なんですね。宮川:はい。さかた校長:式根島の人口はおよそ500人ということで……島ではスーパーヒーローみたいになっているんじゃないですか?!宮川:いやいやいや……全然です(笑)。でも500人くらいしかいないので、もはや知らない人は誰もいないですね。さかた校長:そうですよね。宮川:逆に知らない人がいると、「あれ……誰?!」みたいな(笑)。校長・教頭:(笑)。さかた校長:そして、7月8日にミニアルバム『Symbol』をリリースされました!宮川:ありがとうございます!さかた校長:このアルバムから、本名の宮川大聖にアーティスト名義を変えて活動を始動されたと。名義を変えようと思ったきっかけは何だったのですか?宮川:僕はいままでけっこういろんな活動をやってきたんですけど……動画投稿だったりとか。でも音楽を本気で大きな基盤、軸としてやっていきたいな、となったときに、僕の一種の決意表明というか意思表示ということで、(みやかわくんから)本名に変えました。この名前を作品に残したいというのと、これからもっと音楽に本腰を入れて……みんなに認められるように頑張っていきたい、という僕の決意を皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。さかた校長:その決意表明に、不安や恐怖みたいなものはありましたか?宮川:ありましたね。やっぱり名前を変えるというのは、そんなに軽いことではないというか……僕がメジャーデビューをしたときから、このことはずっと考えて悩んできたんです。それを、ここにきてようやくリスナーさんに打ち明けて、「僕はこれから名前を変えて頑張っていきます。よろしくお願いします」と言ったんですけど、「どう捉えられるのかな」「どう思われるのかな」という不安は少なからずありましたね。こもり教頭:そうですよね。しかもメジャーデビューから時間が経っていますから、一歩踏み出す勇気というか、「変える必要性はあるのかな」というような悩みもあったんじゃないですか。宮川:そうですね。変わったからには変化を見せたいというか。宮川大聖という本名でやって良かったな、と思ってもらえるような活動や作品を届けたいなと思いました。なので、いつもより作品にも力が入るというか……緊張しながら作っていますね(笑)。こもり教頭:なるほどね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/