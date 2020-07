UNISON SQUARE GARDENの8枚目のオリジナルフルアルバム「Patrick Vegee」(パトリックベジー)が9月30日にリリースされることが決定した。

2018年1月発売の7thアルバム「MODE MOOD MODE」以来、約2年8カ月ぶりのアルバムとなる本作。「春が来てぼくら」「Catch up, latency」「Phantom Joke」といったシングル曲や、本日7月15日にリクエスト投票結果の1位から30位をもとにしたセットリストで行われた生配信ライブ「USG 2020 "LIVE(in the)HOUSE"」で披露された新曲「弥生町ロンリープラネット」など全12曲が収録される。

アルバムは通常盤、Blu-rayが付属する初回限定盤A、DVDが付属する初回限定盤B、受注生産限定盤の4形態で、初回限定盤および受注生産限定盤に付属するBlu-ray / DVDには「USG 2020 "LIVE(in the)HOUSE"」の模様に加えて、追加撮影された「等身大の地球」「ため息 shooting the MOON」「さよなら第九惑星」「シャンデリア・ワルツ」のライブ映像が収められる。豪華ボックス仕様の受注生産限定盤には、メンバーによる楽曲解説を含むセルフライナーノーツ付きのスペシャルブックレット、オリジナルジグソーパズルも付属。店舗別の購入特典も発表されているので、バンドのオフィシャルサイトで確認しよう。

またUNISON SQUARE GARDENは、リクエスト投票結果の31位から70位をもとにしたセットリストで行う生配信ライブ「USG 2020 "LIVE(in the)HOUSE 2"」を8月22日(土)に開催。詳細は後日発表される。

UNISON SQUARE GARDEN「Patrick Vegee」収録内容

CD

・春が来てぼくら

・Catch up, latency

・Phantom Joke

・弥生町ロンリープラネット

ほか全12曲収録

初回限定盤・受注生産限定盤付属Blu-ray / DVD

「USG 2020 "LIVE(in the)HOUSE"」 + 4 tracks -Patrick Vegee Edition-

・mix juiceのいうとおり

・オトノバ中間試験

・桜のあと(all quartets lead to the?)

・きみのもとへ

・君の瞳に恋してない

・オリオンをなぞる

・I wanna believe、夜を行く

・スカースデイル

・静謐甘美秋暮抒情

・mouth to mouse(sent you)

・ドラムソロ

・Phantom Joke

・to the CIDER ROAD

・場違いハミングバード

・シュガーソングとビターステップ

・箱庭ロック・ショー

・フルカラープログラム

・弥生町ロンリープラネット

・春が来てぼくら

・等身大の地球

・ため息 shooting the MOON

・さよなら第九惑星

・シャンデリア・ワルツ

UNISON SQUARE GARDEN「USG 2020 "LIVE(in the)HOUSE 2"」

配信日:2020年8月22日(土)

※詳細は後日発表。