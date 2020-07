2020明治安田生命J3リーグ第4節が15日、各地で行われた。

藤枝MYFCは、アウェイでいわてグルージャ盛岡と対戦。岸田和人のゴールで岩手が先制するも、後半に入り藤枝FW大石治寿が大暴れ。58分、59分と立て続けにゴールを決め一気に逆転すると、65分に左足を振りぬきわずか7分でハットトリック達成。大石は前節Y.S.C.C横浜戦でもハットトリックを記録しており、2試合連続のハットトリックはJリーグ史上7人目の快挙となった。

FC今治はカマタマーレ讃岐の本拠地に乗り込んだ。11分、玉城峻吾のゴールで先制すると、後半に入り更に2得点。3点のリードを守り切り、3-0でJリーグ初勝利をつかみ取った。

■J3第4節

いわてグルージャ盛岡 1-3 藤枝MYFC

アスルクラロ沼津 0-0 SC相模原

Y.S.C.C横浜 1-2 ヴァンラーレ八戸

AC長野パルセイロ 2-1 福島ユナイテッドFC

カターレ富山 0-1 ブラウブリッツ秋田

カマタマーレ讃岐 0-3 FC今治

ロアッソ熊本 1-0 ガンバ大阪U-23

鹿児島ユナイテッドFC 1-2 ガイナーレ鳥取

セレッソ大阪U-23 2-0 FC岐阜

■J3順位表

1位 秋田(勝ち点12/得失点差+9) +

2位 熊本(勝ち点12/得失点差+5)

3位 鳥取(勝ち点9/得失点差+3)

4位 長野(勝ち点8/得失点差+3)

5位 沼津(勝ち点7/得失点差0)

6位 藤枝(勝ち点6/得失点差3)

7位 相模原(勝ち点6/得失点差+1)

8位 八戸(勝ち点6/得失点差-1)

9位 今治(勝ち点5/得失点差+2)

10位 岐阜(勝ち点5/得失点差-1)

11位 福島(勝ち点4/得失点差-1)

11位 富山(勝ち点4/得失点差-1)

11位 鹿児島(勝ち点4/得失点差−1)

11位 C大23(勝ち点4/得失点差−1)

15位 G大23(勝ち点4/得失点差−2)

16位 YS横浜(勝ち点1/得失点差−5)

16位 讃岐(勝ち点1/得失点差−5)

18位 盛岡(勝ち点1/得失点差−8)

■第5節対戦カード(18日、19日)

▼18日

17:00 相模原 vs 八戸

▼19日

15:00 岩手 vs 富山

15:00 福島 vs 藤枝

16:00 今治 vs C大23

17:00 YS横浜 vs 沼津

18:00 秋田 vs 長野

18:00 岐阜 vs 熊本

18:00 G大23 vs 鹿児島

19:00 鳥取 vs 讃岐