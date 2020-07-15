2020明治安田生命J3リーグ第4節が15日、各地で行われた。

藤枝MYFCは、アウェイでいわてグルージャ盛岡と対戦。岸田和人のゴールで岩手が先制するも、後半に入り藤枝FW大石治寿が大暴れ。58分、59分と立て続けにゴールを決め一気に逆転すると、65分に左足を振りぬきわずか7分でハットトリック達成。大石は前節Y.S.C.C横浜戦でもハットトリックを記録しており、2試合連続のハットトリックはJリーグ史上7人目の快挙となった。

FC今治はカマタマーレ讃岐の本拠地に乗り込んだ。11分、玉城峻吾のゴールで先制すると、後半に入り更に2得点。3点のリードを守り切り、3－0でJリーグ初勝利をつかみ取った。

■J3第4節

いわてグルージャ盛岡 1－3 藤枝MYFC

アスルクラロ沼津 0－0 SC相模原

Y.S.C.C横浜 1－2 ヴァンラーレ八戸

AC長野パルセイロ 2－1 福島ユナイテッドFC

カターレ富山 0－1 ブラウブリッツ秋田

カマタマーレ讃岐 0－3 FC今治

ロアッソ熊本 1－0 ガンバ大阪U－23

鹿児島ユナイテッドFC 1－2 ガイナーレ鳥取

セレッソ大阪U－23 2－0 FC岐阜

■J3順位表

1位 秋田（勝ち点12／得失点差＋9） ＋

2位 熊本（勝ち点12／得失点差＋5）

3位 鳥取（勝ち点9／得失点差＋3）

4位 長野（勝ち点8／得失点差＋3）

5位 沼津（勝ち点7／得失点差0）

6位 藤枝（勝ち点6／得失点差3）

7位 相模原（勝ち点6／得失点差＋1）

8位 八戸（勝ち点6／得失点差－1）

9位 今治（勝ち点5／得失点差＋2）

10位 岐阜（勝ち点5／得失点差－1）

11位 福島（勝ち点4／得失点差－1）

11位 富山（勝ち点4／得失点差－1）

11位 鹿児島（勝ち点4／得失点差−1）

11位 C大23（勝ち点4／得失点差−1）

15位 G大23（勝ち点4／得失点差−2）

16位 YS横浜（勝ち点1／得失点差−5）

16位 讃岐（勝ち点1／得失点差−5）

18位 盛岡（勝ち点1／得失点差−8）

■第5節対戦カード（18日、19日）

▼18日

17：00 相模原 vs 八戸

▼19日

15：00 岩手 vs 富山

15：00 福島 vs 藤枝

16：00 今治 vs C大23

17：00 YS横浜 vs 沼津

18：00 秋田 vs 長野

18：00 岐阜 vs 熊本

18：00 G大23 vs 鹿児島

19：00 鳥取 vs 讃岐