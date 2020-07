明治安田生命J2リーグ第5節が15日、各地で行われた。

ここまで開幕4連勝と好調の大宮アルディージャは、前節に今シーズン初勝利を掴んだ栃木SCと対戦。強い雨が降る中で前半をスコアレスで折り返すと、後半14分に栃木のMF明本考浩がドリブルで持ち込みPKを獲得。これを途中出場のFW矢野貴章が沈め、結局この1点が決勝点に。栃木は2連勝となり、大宮は今シーズン初黒星を喫した。

同じく4連勝中のV・ファーレン長崎は、アウェイでFC琉球と対戦。40分にセットプレーからFW毎熊晟矢が先制点を挙げ長崎が1点リードで前半を折り返したが、70分に琉球のMF池田廉に同点弾を献上。試合は1ー1で終了し、こちらも勝利を逃す結果となった。

開幕4試合で勝利がなかった東京ヴェルディは、ホームでヴァンフォーレ甲府と対戦。前半は1ー1で折り返す展開も、後半立て続けに甲府のゴールネットを揺らし、4ー2で今シーズン初勝利を手にした。

モンテディオ山形と対戦した4連敗中のザスパクサツ群馬は、前半に3点を挙げ1ー3で後半へ。その後は山形に攻め込まれるも、後半アディショナルタイムの1失点に抑えて、2ー3でこちらも今シーズン初勝利を挙げた。

本日の試合結果と第5節終了時の順位表、また第6節の対戦カードは以下の通り。

■J2第5節結果

山形 2ー3 群馬

水戸 2ー2 松本

栃木 1ー0 大宮

東京V 4ー2 甲府

町田 3ー3 新潟

金沢 0ー2 千葉

徳島 4ー0 山口

愛媛 0ー1 岡山

福岡 1ー0 磐田

北九州 0ー0 京都

琉球 1ー1 長崎

■順位表

1位 長崎 勝ち点13 得失点差+5

2位 大宮 勝ち点12 得失点差+4

3位 徳島 勝ち点10 得失点差+8

4位 千葉 勝ち点9 得失点差+4

5位 京都 勝ち点8 得失点差+3

6位 新潟 勝ち点8 得失点差+2

7位 岡山 勝ち点8 得失点差0

8位 北九州 勝ち点7 得失点差+4

9位 町田 勝ち点7 得失点差+1

10位 栃木 勝ち点7 得失点差0

10位 磐田 勝ち点7 得失点差0

12位 福岡 勝ち点7 得失点差-1

13位 松本 勝ち点6 得失点差0

13位 愛媛 勝ち点6 得失点差0

15位 甲府 勝ち点6 得失点差−1

16位 山形 勝ち点5 得失点差−2

16位 水戸 勝ち点5 得失点差−2

16位 東京V 勝ち点5 得失点差−2

19位 金沢 勝ち点4 得失点差−2

20位 山口 勝ち点4 得失点差−7

21位 群馬 勝ち点3 得失点差−7

22位 琉球 勝ち点2 得失点差−7

■J2第6節対戦カード(18日、19日)

▼18日

19:00 千葉 vs 東京V

19:00 山口 vs 琉球

▼19日

18:00 栃木 vs 金沢

18:00 甲府 vs 大宮

18:00 松本 vs 群馬

18:00 新潟 vs 山形

18:30 磐田 vs 北九州

18:30 京都 vs 愛媛

19:00 水戸 vs 町田

19:00 岡山 vs 長崎

19:00 徳島 vs 福岡