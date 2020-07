『機動戦士ガンダム』の “あの最終話” をスポーティなファッションで再現！

バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」では、『機動戦士ガンダム』の ”あの名シーン” をモチーフにした新企画「THE LAST SHOOTING」より、「トラックジャケット」「トラックパンツ」「ランニングTシャツ」「ショートパンツ」「ジップパーカー」「プリントTシャツ」「キャップ」の予約受付を2020年7月15日(水)11時に開始した。



本商品は、アニメ『機動戦士ガンダム』の最終話「脱出」に登場する名シーン「ラストシューティング」のガンダムのシルエットをデザインしたシリーズで、左胸や背中などにガンダムのシルエットが入るデザインが特徴のアイテム。(※キャップにはシルエットは入らず、「THE LAST SHOOTING」の文字のみ。)「トラックジャケット」「トラックパンツ」「ランニングTシャツ」「ショートパンツ」「ジップパーカー」「プリントTシャツ」「キャップ」の全7種の展開で、普段使いを意識したスポーティなアイテムがラインナップしている。



「トラックジャケット」「トラックパンツ」「ランニングTシャツ」「ショートパンツ」は、いずれもワンポイントでガンダムのラストシューティングのシルエットが入っており、リフレクタープリントで裾やサイドに「THE LAST SHOOTING」のプリントをしているのも特徴だ。また、白で切り替えをおこないスポーティなデザインに落とし込まれている。



「ジップパーカー」「プリントTシャツ」は、左胸にワンポイントでガンダムラストシューティングのシルエットが入るのにプラスして、背面に同シルエットと「THE LAST SHOOTING」のロゴが入っており、インパクト絶大!



「キャップ」は、あえて「THE LAST SHOOTING」のロゴだけのデザインにし、さりげなくガンダムグッズが楽しめるアイテムに仕上げられている。



予約期間はいずれも2020年8月18日(火)23時までだ。



(C)創通・サンライズ