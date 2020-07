ゴジラ65周年の2019年に合わせて生み出されたキャラクター・ちびゴジラのショートアニメが、本日7月15日よりYouTubeのゴジラ公式チャンネルで配信されている。

絵本「がんばれちびゴジラ」「なかよし ちびゴジラ」やTOHOシネマズで上映中の幕間アニメーションで知られるちびゴジラ。ショートアニメは「ただいま!ちびゴジラ」と題され、作中では会社員・さとみの家で暮らすちびゴジラの日常が描かれる。ちびゴジラ、ちびギドラ、ちびモスラらといった怪獣は3Dモデルで表現されており、映像にはモーションキャプチャーの技術が使われた。1話30秒の全12話が、毎週水曜17時より順次配信される。

ちびゴジラ役は弘松芹香、さとみ役は相沢舞が担当。監督を「カエル王子といもむしヘンリー」「ぱすてるらいふ」などのショートアニメを手がける日野トミー、脚本を「ギャルと恐竜」の森もり子、制作をバーチャルYouTuberドラマ「四月一日さん家の」を制作・プロデュースしたhelo incが務める。

ただいま!ちびゴジラ

2020年7月15日(水)よりYouTubeにて毎週水曜17:00~

スタッフ

監督:日野トミー

脚本:森もり子

音楽:シナリオアート

アニメーション制作:helo inc

キャスト

ちびゴジラ:弘松芹香

さとみ:相沢舞

TM & (c)TOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki