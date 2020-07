MAN WITH A MISSIONが全曲をサブスク配信開始、布袋寅泰とのコラボ曲MV公開

MAN WITH A MISSIONが、活動10年を網羅したベストアルバム『MAN WITH A "BEST" MISSION』を7月15日にリリースした。



本作には、先日11294枚数限定シングルとしてリリースされた「Change the World」と「Rock Kingdom feat. 布袋寅泰」の2曲も収録されており、「Rock Kingdom Feat. 布袋寅泰」のミュージックビデオが公開となった。







併せてMAN WITH A MISSIONがこれまでに発表したすべての楽曲の配信が、本日全世界のサブスクリプションサービスでスタート。さらに7月15日21時からメンバーによるトークとスペシャルライブが楽しめる「MAN WITH A "BEST" MISSION」-Album Release Special Showcase-が無料配信される。詳細は各SNSオフィシャルアカウントにて。





<リリース情報>







MAN WITH A MISSION

『MAN WITH A "BEST" MISSION』



発売日:2020年7月15日(水)

初回生産限定盤(特典DVD付):3429円(税抜)

通常盤(CDのみ):2929円(税抜)



=CD収録曲= (初回生産限定盤・通常盤共通)

1. Change the World(2020 NHKサッカーテーマ曲)

2. Rock Kingdom feat. 布袋寅泰

3. Remember Me

4. Raise your flag

5. Take Me Under

6. Memories

7. Get Off of My Way

8. higher

9. FLY AGAIN 2019

10. Dive

11. Emotions

12. Hey Now

13. database feat.TAKUMA(10-FEET)

14. Dead End in Tokyo

15. Take What U Want

16. Seven Deadly Sins

17. My Hero



=DVD収録曲=(初回生産限定盤のみ)

Chasing the Horizon World Tour 2018/2019 ~JAPAN Extra Shows~

2019.05.22 @ 横浜アリーナ



1. Take Me Under

2. database

3. Dog Days

4. DONT LOSE YOURSELF

5. Left Alive

6. Remember Me

7. FLY AGAIN 2019



オフィシャルHP:https://www.mwamjapan.info/