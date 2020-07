FAKY・Hina『オオカミちゃん』出演でインスタフォロワーが22倍に

次世代ガールズ・ユニオン、FAKYのHinaさんが、7月14日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。ABEMAの恋愛リアリティ番組『月とオオカミちゃんには騙されない』でのエピソードや、7月7日(火)リリースの楽曲「half-moon feat. Novel Core」について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:Hina先生は、高校生の3人に1人は見ているといわれた『月とオオカミちゃんには騙されない』に出演されていましたが、周りからの反響はいかがでしたか?Hina:そうですね。私も元々見ていた番組だったので、ある程度は反響ありそうだなと覚悟していたんですけど、思っていた以上に見てくださっていた方が多かったなと感じています。こもり教頭:ぶっちゃけ、どれくらい“きているな”感がありました?Hina:ええ~!(笑)。こもり教頭:いや、そりゃきますよ。僕は出ていないのに、すげ~な! というのはわかりましたから。その渦にいたご本人は……「わたし、けっこうきてんな~!」というのが、あったんじゃないですか?!Hina:(笑)。でも……一番わかりやすいのは、出たときのインスタフォロワー数は2万人だったんですよ。でも放送終了のときには、44万人に……。こもり教頭:う~わ! それは、想像以上どころじゃないんじゃないですか?Hina:どころじゃなかったですね。さかた校長:倍どころじゃないですもんね。22倍!こもり教頭:そんなHina先生が、 YouTube チャンネルでは激辛ラーメンを食べて悶絶したりしているわけですよ。さかた校長:僕も観ました。メイク動画とかモーニングルーティンとかはわかるんですけど、けっこう早めの段階で激辛ラーメンに挑戦されていましたよね(笑)。Hina:そうなんです(笑)。実は、そういうバラエティの企画もやりたいんですよ。でも友達も少ないので一緒にやる人もいないし、YouTubeなら企画として楽しいことができるかなぁと……(笑)。さかた校長:でも、体張りすぎですよ! ゆっくり段階を踏めばいいのに(笑)。Hina:けっこう序盤にやらせていただきました(笑)。さかた校長:FAKY先生が7月7日にリリースした「half-moon feat. Novel Core」のお話を聞いていきたいんですけど……そもそも「half-moon」という楽曲が2月にリリースされていて、Hina先生がコンセプトメイクをしたということなんですけど……。Hina:はい。さかた校長:どういったテーマで作られたのですか?Hina:私が、『オオカミちゃん』に出演した最初のほうに書いた曲なんです。私が出たことで日常では経験できないことが始まったので、それをグループとして音楽で残したいなということで、曲を作ることになったんですけど……当事者が書くと、その人の経験談になっちゃうというか……。それをグループとして歌ったときに説得力が出せるように、メンバーのLil' Fangに私が日記のように今日あったこととか思ったことを全部送っていたんです。それをもとに書いてくれたのが、オリジナルの「half-moon」なんです。さかた校長:じゃあ毎日、思いを日記にしたためていたんですか?Hina:そうですね。でも1回で長文にして送っちゃうので、いい迷惑だったと思います(笑)。さかた校長:(笑)。そこから抜粋してアレンジして、作られたということですね。Hina:はい。こもり教頭:でもすごいですね。日記をメンバーに見せるって、恥ずかしくなかったですか? だって赤裸々ですよね。いい展開になっているときは……そういう内容になるわけでしょ?Hina:そうですね(笑)。けっこう赤裸々に、悩んでいることも思ったことも全部送っていたので……そこはメンバーだからできたのかもしれないですね。さかた校長:信頼しているからこそ、ですね。そして7日にリリースされた「half-moon feat. Novel Core」は……『オオカミちゃん』でHina先生とカップルになったラッパーのNovel Core先生が参加されています。Hina:はい。さかた校長:ちょっとこれ……何、もう! どういうこと?! ずるいんだけど!Hina:(笑)。こもり教頭:そうね。男たちはそれでいいと思う(笑)。さかた校長:だよね?!(笑)。今回は、なぜ楽曲を一緒にやろうとなったのですか?Hina:今回の出演者には、スポーツ選手とか俳優さんとかいろいろな職業の子がいたんですけど、やっぱりアーティスト同士ということで……せっかく知り合った縁なので、番組が終わっても何か音楽でコラボできたらいいね、というのは最初から話していたんです。それで「half-moon」という曲が、再生回数が良かったり皆さんからいいリアクションをいただいていたので、せっかくだったらこれで曲を作ろうってなって、こんなにも早くコラボが実現しました。さかた校長:MVも観させてもらいましたけど、いろいろ意味深というか……。こもり教頭:(笑)。さかた校長:ソファーとかベッドとかにビニールが……。Hina:そうですね。さかた校長:いろいろな仕掛けがありましたけど、どういうふうに撮影されたんですか?Hina:あれは本当に、おうちの中にビニールを張ってやったんですけど……コロナウイルスで自粛している期間だったので、みんなが人に会いたくても会えないとか、いつもより孤独を感じちゃったり……というメッセージも入れているんです。こもり教頭:今の時期にあった演出を入れつつも、「会いたい……会えない……」「好き……嫌い!」みたいなことも表現したということですね。Hina:そういうことです(笑)。さかた校長:なるほど~。MVの最後は、ソファの所で2人で会うんですけど……。Hina:そうなんです。一瞬なんですけど。こもり教頭:儚いよなぁ、一瞬って……。全員:(笑)。【MV】FAKY / half-moon feat. Novel Core<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/