Mrs. GREEN APPLE・大森元貴 活動休止は「長い夢の中での1つの句読点」

Mrs. GREEN APPLE・ボーカル、ギターの大森元貴が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月8日にフェーズ1の完結と活動休止を発表したことについて、その思いを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」7月14日(火)放送分)大森:生徒のみなさんこんばんは、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴です。先日、僕たちMrs. GREEN APPLEからみんなに、フェーズ 1完結に伴い活動休止を発表させていただきました。諸々の発表があり、突然のことでびっくりされてる方もきっと多いと思います。ただですね、活動休止というのは、かなりかなり、かなりかなり前向きな感じです。フェーズで区切るっていうのは、そもそも各方面で言わせてもらってるんですけど……フェーズで区切ったり何章完結、みたいなことは、実は学生の時から考えていた構想だったり夢だったんです。純粋にその1つの夢が1回区切りを迎えるという……まあ長い夢の中での1つの句読点のような感じに近いんじゃないですかね、っていう風に解釈してもらえればなと思っております。だから、ただただ前向きです。そして、7月8日に『5』というベストアルバムをリリースさせてもらって、メジャーデビュー5周年を迎えました。フェーズ1最後のフィナーレというか、ラストを飾る「Theater」という楽曲が僕は本当に大好きで、それもMVがYouTubeにアップされてると思いますので、ぜひたくさんの人に聴いてもらって一緒に待っていてくれたらなって思います。【Mrs. GREEN APPLE – Theater】そして、ライブ『エデンの園』から2曲(「愛情と矛先」、「Folktale」)のライブ映像がアップされたころかと思います。みんな見てくれたのかな? ぜひそれも、たくさん盛り上げてほしいなと思うんですけど。フェーズ1の楽曲たちは、もちろんその瞬間が詰まった、当時の瞬間が詰まった大事な楽曲たちですので、活動休止中もたくさん愛してくれると嬉しいなと思っています。あの……SCHOOL OF LOCK! っぽく言いますと、フェーズ1の復習をしっかりとしておいてほしいなと思います! そして、僕らの活休中に新しく入ったファン、生徒には、ウェルカム体制でいろいろ教えてあげて、僕らのフェーズ2を一緒に楽しみに待っていてほしいなとただただ思います。よろしくお願いします!いや〜、フェーズ2が楽しみなので早く言いたいんですけども……まあ今は、ちょっと必要な期間だと感じていますし、それすらもワクワク楽しみに待っていてくれたらなと思います。ということで、Mrs. GREEN APPLE、大森元貴でした!毎週火曜にお届けしている「ミセスLOCKS!」は、引き続き放送します。