今泉佑唯の着るレディースインナーGiRLS by PEACH JOHN新作ビジュアルが公開【写真11点】

女優の今泉佑唯がブランドミューズを務めるGiRLS by PEACH JOHNの新コレクションを着用したビジュアルが15日(水)に公開された。



【写真】おうち時間のリラックスした下着姿、新コレクションを着た今泉佑唯【11点】



GiRLS by PEACH JOHNはレディスインナーPEACH JOHNの妹ブランド。累計3万枚(2020年1月29日~6月30日現在)を売り上げている、おうち時間を快適に過ごせるノンワイヤーブラ「Peasy(ピージィ)」をはじめ、バリエーション豊富なブラパンセットを展開している。



新コレクションでは、ストレスなくリラックスして着用できるのに、しっかりバストを支えるノンワイヤーブラの新作や、夏に活躍するストラップレスブラも加わり、ファッションをより幅広く快適に楽しめるラインナップとなっている。



今後、GiRLS by PEACH JOHNの公式インスタグラム上では未公開のオフショットを含むビジュアルも公開されていく予定だ。



