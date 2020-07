アディクションの「PRE FALL 2020 COLLECTION」に、濃密でマットなリキッドルージュ『アディクション ザ マット リップ リキッド』が登場! 高密着なのに、つけていることを忘れてしまうほど軽い、まるで無重力のようなリップ。高発色で、つけたての鮮やかな発色が1日中続くという。全13色とカラバリも豊富! そんな新作リップの色味やつけ心地、色持ちを実際に使ってレビューしていく。

高発色つづく無重力リップ! アディクションから新マットリップが登場!

アディクションから、「PRE FALL 2020 COLLECTION」のアイテムが登場! コレクションテーマは“ART & BOLD”(※BOLD=大胆な)。クリエイティブディレクターKANAKOによる初の新製品は、ビビットなカラーでアートを描くようにメイクを楽しめるコレクションとなっている。

その中から今回ピックアップするのは、『アディクション ザ マット リップ リキッド』(全13色・希望小売価格 税抜3,200円・2020年7月31日発売)。見たままの鮮やかな発色が唇を大胆に彩り、ロングラスティング効果でつけたての美しい発色とラインが1日中続く、濃密でマットなリキッドルージュだ。

もう1つの特長は、高密着なのに、つけていることを忘れてしまうほど軽い使用感。まるで無重力のように超軽量だから、メイクにライトなつけ心地と仕上がりを求める夏にもピッタリ! 美容成分として、8種のオーガニック植物由来成分とローズヒップオイル・スクワランが配合されているため、乾燥を感じにくいのも嬉しい。

13色の豊富なカラーバリエーション

色味は全部で13色。肌になじむトーンの色味からビビットな色味、おしゃれな茶系ダークカラーまでさまざまな色味が揃っているため、幅広い印象を演出できる。さっそくそれぞれの色味をチェックしていこう!

001 Vintage Mahoganyは肌なじみのいいピンクベージュ、002 Copper Cherrywoodは優しい印象のミルクベージュ、003 Think Fuchsiaはパキッとしたフューシャピンク、004 Fuchsia Garnetは鮮やかなマゼンダピンク、005 Red Redはリッチで色っぽい印象の赤、006 Femme Chapeauは明るく鮮やかなスカーレットレッド、007 Florescence Poppyは元気な印象のビビットなオレンジ。

008 There in no Blueは落ち着いた色味のダークオレンジ、009 Peruvian Brownはおしゃれなテラコッタブラウン、010 Roman Siennaは肌なじみのいい上品なマロンブラウン、011 Carmine Redは優雅でエレガントな印象のレッド、012 Foxiest Brownは洗練された女性らしい印象のレッドブラウン、013 BordeauX Brownは深みのあるクールな印象のダークブラウン。

マスクをしても飲食をしても落ちにくい! 極上の使用感でストレスなくリップメイクが楽しめる

実際に『アディクション ザ マット リップ リキッド』をおためし!

まずは001をメインに使ってみる。

先端は細く、塗布部は広い形状になっているため、細部も広い面も唇全体にムラなくきれいに塗れるこだわりチップ。

唇にのせるとチップがピッタリフィット。サラッとした質感の軽いテクスチャーがすっと均一に伸び広がっていく。

肌なじみのいいピンクベージュが見たままの色味で発色。マットでムラのない美しい仕上がりに! ナチュラルでやわらかい印象の唇になった。学校やオフィスなどシーンを問わず普段使いしやすい。

指でポンポンと唇にのせると、また違った仕上がりを楽しめる。

指でのせると、染め上げたようなふんわりした仕上がりに! 直接塗るよりもナチュラルな印象になる。つけ心地は驚くほど軽く、まさに無重力といった感じ。本当につけていることを忘れてしまうくらい、負担感はゼロ。ここまでの軽さは経験したことがないかもしれない。

続いて007と011の色味&仕上がりも見ていこう。

007はポピーの花のように明るくビビットなオレンジカラー。鮮やか発色で気持ちまで元気になれそうな色味だ。明るく元気な印象を演出したい方にピッタリ!

011は深い赤。優雅で大人っぽい上品な印象の唇に仕上がった。エレガントな雰囲気を演出したいときにおすすめ。秋のロマンチックなファッションやクラシックなファッション、ブラックでまとめたシックなファッションにもよく似合いそう!

塗ってから数分後にティッシュを当てて、色落ちするかどうかをチェック。

結果、色落ちはナシ。その後、飲食をしたりマスクをしたりして過ごしてみたが、それでも色落ちはほとんどなく、ティントリップのように1日中唇をきれいに染めてくれていた。グラスやマスクに色移りしないのはとてもありがたい。

マスクをしていると、「口紅を塗ってもどうせ落ちちゃうし」とリップメイクなしで過ごすことも多かった記者だが、これならマスクをしていても色落ちを気にせず使える。マスクをしても落ちない高発色のリップカラーを探している方、マスクを取ったときも口元を美しく見せたい方、とにかく軽く負担を感じないリップメイクをしたい方におすすめ!

購入は公式サイトや百貨店、デパートなどのアディクション取扱い店舗から。