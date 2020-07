7月15日の『今夜くらべてみました 夏の2時間スペシャル』(日本テレビ系、毎週水曜21:00~)、前半戦は「トリオ THE No ポチポチ No Lifeな女」、後半戦は「恋のハローワーク 彼氏にしたい職業ランキング2020」と題し放送される。



共通点を持ったゲストをあらゆる角度から比較し、それをもとにMCの後藤輝基(フットボールアワー)、SHELLY、指原莉乃らがトークを繰り広げる同番組。この日のカモンヌさんは、ロンドンブーツ1号2号・田村淳。買い物は基本“ポチポチ”だという田村が、今一押しする食べ物とは!?



前半戦「トリオ THE No ポチポチ No Lifeな女」には、望月理恵、安斉かれん、TORICOがゲスト出演。ドラマ『M 愛すべき人がいて』(テレビ朝日系)のアユ役で一躍話題となった安斉。20歳にして大の酒好きという安斉が今ハマっている渋めのお酒とは? さらに、肉のハナマサでタコを一匹買っておつまみにしちゃうなど、“見た目はギャル・中身はオジサン”な安斉にスタジオ驚愕! そして、小学生の頃からブリーチ&カラコンをしていた藤沢でのギャル時代、さらに独特な恋愛観までぶっちゃける。



続いて、『ズームイン!!サタデー』(日本テレビ系)の美人キャスター・望月。48歳バツイチで占い大好きの望月が自粛期間中にポチポチしたのは、自分自身を占える“オラクルカード”と、なぜか小学校で習ったある楽器。さらに、携帯電話のメモ帳も公開するのだが、謎過ぎるワードの数々に一同絶句!



そして、昔トイレで幽霊と間違われた事をきっかけに、人となるべく会わないように暮らしているという映画監督のTORICO。効率よく栄養が摂れるという衝撃の食生活や、彼氏の好みに合わせて坊主にした恋愛話など、TORICOワールドが炸裂する。



後半戦「恋のハローワーク 彼氏にしたい職業ランキング2020」には、中山忍、重盛さと美、山崎ケイ(相席スタート)、そしてリモートゲストとして、ゆきぽよ、上野優華が出演する。



CAや広告代理店、モデルなど、様々な男性と出会ってきた女性総勢138名に行ったアンケートを元に、番組独自の「付き合いたい男性の職業ランキング」を作成。「インスタフォロワー3万人越え」「医者は医者でも開業医」など、経験に基づいたリアルな声がランキング化すると、令和の時代、女性が男性に求める条件は、とても細分化されていた!? 恋愛経験豊富なスタジオゲストと共に、彼氏に最適なイケてる男の最新職業ランキングを紹介する。