セリエAは14日、第36節と第37節の日程およびキックオフ時間を発表した。

なお、最終節は日本時間の8月2日21時45分(3日28時45分)から一斉開催される予定となっている。

第32節終了時点で首位のユヴェントスは第36節、7月26日の28時45分(27日4時45分)からDF吉田麻也が所属するサンプドリアと対戦。第37節はカリアリ、最終節はローマと対戦する。

ユヴェントスを勝ち点差「8」で追う2位インテルは、ジェノア、ナポリ、アタランタとの3連戦。同じく首位と勝ち点差「8」の3位ラツィオは、ヴェローナ、ブレシャ、ナポリが対戦相手に。両者と勝ち点差「1」の4位アタランタは、ミラン、パルマ・カルチョ、インテルと戦う。

降格圏の18位レッチェと勝ち点差「6」の14位サンプドリアは、ユヴェントス戦後は中2日でミラン戦。最終節は最下位ブレシャと戦う。一方、DF冨安健洋が所属するボローニャは現在、EL出場圏内の7位ミランとの勝ち点差「8」の10位。最終盤はレッチェ、フィオレンティーナ、トリノと下位相手の連戦になる。

セリエA第36節〜第38節の日程は以下のとおり(キックオフ時間は日本時間)。

■第36節

▼7月24日

28時45分(25日4時45分) ミラン vs アタランタ

▼7月25日

24時15分(26日0時15分) ブレシャ vs パルマ・カルチョ

26時30分(26日2時30分) ジェノア vs インテル

28時45分(26日4時45分) ナポリ vs サッスオーロ

▼7月26日

24時15分(27日0時15分) ボローニャ vs レッチェ

26時30分(27日2時30分) カリアリ vs ウディネーゼ

26時30分(27日2時30分) ヴェローナ vs ラツィオ

26時30分(27日2時30分) ローマ vs フィオレンティーナ

26時30分(27日2時30分) SPAL vs トリノ

28時45分(27日4時45分) ユヴェントス vs サンプドリア

■第37節

▼7月28日

26時30分(29日2時30分) パルマ・カルチョ vs アタランタ

28時45分(29日4時45分) インテル vs ナポリ

▼7月29日

26時30分(30日2時30分) ヴェローナ vs SPAL

26時30分(30日2時30分) ラツィオ vs ブレシャ

26時30分(30日2時30分) サンプドリア vs ミラン

26時30分(30日2時30分) サッスオーロ vs ジェノア

26時30分(30日2時30分) ウディネーゼ vs レッチェ

28時45分(30日4時45分) カリアリ vs ユヴェントス

28時45分(30日4時45分) フィオレンティーナ vs ボローニャ

28時45分(30日4時45分) トリノ vs ローマ

■第38節

▼8月2日

28時45分(3日4時45分) アタランタ vs インテル

28時45分(3日4時45分) ボローニャ vs トリノ

28時45分(3日4時45分) ブレシャ vs サンプドリア

28時45分(3日4時45分) ジェノア vs ヴェローナ

28時45分(3日4時45分) ユヴェントス vs ローマ

28時45分(3日4時45分) レッチェ vs パルマ・カルチョ

28時45分(3日4時45分) ミラン vs カリアリ

28時45分(3日4時45分) ナポリ vs ラツィオ

28時45分(3日4時45分) SPAL vs フィオレンティーナ

28時45分(3日4時45分) サッスオーロ vs ウディネーゼ