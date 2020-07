激辛に耐える、記憶力の良さ、熱さに異常に強い…SCANDALメンバー4人の不思議な“体質”に迫る！

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月13日(月)の放送では、メンバー4人の「体質」をフィーチャーしていきました。————今回のSCANDAL「Catch Up」はリスナーからのメールをきっかけに、4人の「体質」について迫っていくことに。愛知県のこんさんからのメールです。メンバーのみなさんに質問なのですが、メンバー間でうらやましく思う体質や特徴はありますか? 私はMAMIのかき氷にも負けず、激辛料理にも負けぬ、丈夫な胃腸が羨ましいです。幼いときから胃腸が弱いのが深刻な悩みです。胃腸を強くするにはどうすればいいか、よかったら意見を聞かせてもらえたらありがたいです。MAMI:激辛料理は(食べ続けると)強くなります。体が慣れてくるし、鍛えられるよTOMOMI:そうなんやMAMI:自分のレベルに合わせてだけど、いきなり辛いのに行ったらトラウマになっちゃったりするから、ちょっとずつ慣らしていくと食べられるようになるかなって。TOMOMI:なんでそんな修行みたいなことをすんの?一同:笑HARUNA:でもさ、それ胃腸の話じゃないよね、味覚の話だよね?MAMI:胃腸も大丈夫になってくる、粘膜が強くなってくるの。自分のキャパをオーバーしている辛さのものを食べると、胃が沸騰してる感覚になるの。TOMOMI:熱いってこと?MAMI:熱いし、なんていえばいいんだろう……なんか煮えたぎって燃えてる感じがするの。HARUNA:嫌じゃないの?RINA:それに耐えてもうちょっと辛いのとかを食べると、(その先に)いけるようになるってこと?MAMI:いけるようになるんだと思う。RINA:もともと辛いのはいけたよね?MAMI:好き好き。でも激辛とかをわざわざ食べに行くようなことはしていなくて。東京に来てから食べに行くようになったんだけど、だいぶ強くなったと思う。HARUNA:強くなっているんでしょうねえ……。MAMI:かき氷とか冷たいシリーズはわからないけど、辛いのは慣れるらしいよ。HARUNA:慣れるしかないんだね。RINA:まあ無理せずってことで。MAMI:そうだね、まずは美味しいって感じる辛さから食べていくことが大事。HARUNA:……そんなに頑張らなくてもいいんじゃない?TOMOMI:健康的なレベルでね。MAMI:あと、メンバーでうらやましい体質ってある?RINA:あるで! 体質っていうか、HARUNAの記憶力の良さ。TOMOMI:わかる!RINA:人の名前とかさ、1回でパッて覚えられるし、何年後かに会ってもすぐに思い返せない?HARUNA:思い出せるよ。TOMOMI:日付も細かいところまで覚えてるよね、何月何日だったって。HARUNA:うん、結構覚えているかも。RINA:それがいいなあっていつも思ってる。他の3人がダメすぎるってのもあると思うんやけど。TOMOMI:それもある。RINA:もうなんも覚えてへんみたいなとこあるし……ほんと助かってます。TOMOMI:助かってます。あと、RINAのめちゃくちゃ熱さに強いっていうのも、羨ましいっていうかすごい不思議。RINA:それ、ずっとTOMOに言われるんよなあ。TOMOMI:熱さに異常に強い。RINA:3人で足湯したときあったよね。TOMOMI:そう、あの足湯、火傷するレベルでさ。ちょっと足を入れただけで真っ赤っかになるぐらいの熱さで。HARUNA:足を入れられない熱さのね。TOMOMI:それをRINAは普通に浸かっていて、「熱いけど全然耐えれるかなあ」って感じで。でも、終わった後、真っ赤っかになってた。一同:笑TOMOMI:だから、その忍耐力がうらやましいってことかな。今回、メンバーそれぞれの「体質(?)」が明らかになったわけですが、皆さんの「ちょっとした特異体質」についても教えてください。メールをお待ちしています。* * *気になる他のメンバーの「特異体質」は? この続きはぜひ、JFN PARKの音声でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「JFN PARK」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/program/show/100000056