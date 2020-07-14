中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める、7月18日（土）放送のTBS系音楽特番「音楽の日2020」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回出演が明らかになったのはV6、KinKi Kids、嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manとジャニーズ事務所所属の14組と、「音楽の日」初出演のMISIAの合計15組。MISIAは新型コロナウイルス感染拡大の収束を願い、自身が作詞した最新曲をテレビ初歌唱する。

TBS系「音楽の日2020」

2020年7月18日（土）14:00～23:18

＜出演者＞

総合司会：中居正広 / 安住紳一郎（TBSアナウンサー）

AI / 嵐 / E-girls / 家入レオ / いきものがかり / 石川さゆり feat. KREVA, MIYAVI / AKB48 / A.B.C-Z / エレファントカシマシ / 影山ヒロノブ / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / 桐谷健太 / KinKi Kids / King & Prince / 倉木麻衣 / 欅坂46 / 郷ひろみ / ゴールデンボンバー / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / サンプラザ中野くん / サンボマスター / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ZIGGY / 島津亜矢 / ジャニーズWEST / 城田優 / スキマスイッチ / 鈴木雅之 / SixTONES / Snow Man / スピッツ / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / 大事MANブラザーズ立川俊之 / 高橋洋子 / 谷村新司 / DA PUMP / TUBE / DOZAN11（三木道三） / 新妻聖子 / 西川貴教＋ASCA / NEWS / 乃木坂46 / Perfume / 氷川きよし / BEGIN / BiSH / 日向坂46 / 平原綾香 / V6 / FIELD OF VIEW / flumpool / Hey! Say! JUMP / MAX / 松平健 / MAN WITH A MISSION / MISIA / 三浦大知 / 宮本浩次 / milet / 森高千里 / 森山直太朗 / LiSA / Little Glee Monster / WANDS