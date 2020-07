7月31日(金)から8月2日(日)にGYAO!で配信されるオンラインフェス「ビバラ!オンライン 2020」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「ビバラ!オンライン 2020」は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて開催断念となったロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2020」に代わって行われるイベント。今回の発表では7月31日に大森靖子、スガシカオ、ネクライトーキー、8月1日にSaucy Dog、田島貴男(ORIGINAL LOVE)、Novelbright、フレンズ、マカロニえんぴつ、8月2日にCreepy Nuts、Dizzy Sunfist、the telephones、the band apart、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS、ROTTENGRAFFTYの出演がアナウンスされた。

チケット購入者は開催終了後も8月4日12:00から8月10日までアーカイブ映像が視聴できる。公式サイトでは7月26日まで早割チケットを販売しているほか、「VIVA LA ROCK 2020」のグッズ最終販売も行っている。

なお「ビバラ!オンライン」の開催に向け、7月19日(日)と26日(日)の深夜にフジテレビ系「Love music」で「VIVA LA ROCK」特集の放送が決定した。19日は過去6回の中からプロデューサーの鹿野淳が厳選したライブ映像を、26日は「VIVA LA ROCK」の名物企画「VIVA LA J-ROCK ANTHEMS」の特集をオンエアする。

GYAO!「ビバラ!オンライン 2020」

2020年7月31日(金)17:00~21:40

<出演者>

大森靖子 / スガシカオ / ネクライトーキー / and more



2020年8月1日(土)13:00~21:40

<出演者>

Saucy Dog / 田島貴男(ORIGINAL LOVE) / Novelbright / フレンズ / マカロニえんぴつ / and more



2020年8月2日(日)13:00~21:40

<出演者>

Creepy Nuts / Dizzy Sunfist / the telephones / the band apart / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / ROTTENGRAFFTY / and more

フジテレビ系「Love music」

2020年7月19日(日)24:30~25:25

2020年7月26日(日)24:30~25:25