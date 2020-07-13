「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」の劇場公開日が、8月7日に決定した。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、5月29日の劇場公開を延期していた本作は、2018年に放送されたTVシリーズをまとめた“再生産総集編”。公開日決定に併せ、グッズ付きの前売券が本日7月13日より順次販売される。

また来場者特典として、キャストの直筆コメントとサインが入った複製ミニ色紙を配布。色紙は第1週と第2週で異なる絵柄が用意されている。

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」

2020年8月7日公開予定

スタッフ

原作：ブシロード、 ネルケプランニング、 キネマシトラス

監督：古川知宏

構成・脚本：樋口達人

キャラクターデザイン：齊田博之

副監督・衣裳武器デザイン：小出卓史

作画監督：齊田博之、伊藤晋之、安田祥子、佐藤友子

プロップデザイン：高倉武史、谷紫織

グラフィックデザイン：濱祐斗、山口真生

色彩設計：吉村智恵

美術監督：秋山健太郎、福田健二（studio Pablo）

3D監督：秋元 央（T2studio）

3D舞台照明：カミヤヒサヤス

撮影監督：出水田和人（T2studio）

編集：黒澤雅之

音響監督：山田陽

音楽：藤澤慶昌、加藤達也

戯曲脚本・劇中歌作詞：中村彼方

キャスト

愛城華恋：小山百代

神楽ひかり：三森すずこ

天堂真矢：富田麻帆

星見純那：佐藤日向

露崎まひる：岩田陽葵

大場なな：小泉萌香

西條クロディーヌ：相羽あいな

石動双葉：生田輝

花柳香子：伊藤彩沙

(c)Project Revue Starlight