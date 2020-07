本日7月13日(月)22:00から放送されるTBS系「CDTVライブ!ライブ!」に山下智久、BTS、GENERATIONS from EXILE TRIBE、MAN WITH A MISSION、緑黄色社会、平井大が出演する。

「CDTVライブ!ライブ!」初出演となる山下は、自身が作り上げたこだわりのライブ演出で新曲「Nights Cold」をパフォーマンス。BTSは映画「きみの瞳が問いかけている」の主題歌に決定している新曲「Your eyes tell」を初披露する。GENERATIONS from EXILE TRIBEは「You & I」を、MAN WITH A MISSIONは「Change the World」を、緑黄色社会は「Mela!」をそれぞれ歌唱。また「名曲ライブ!ライブ!」のコーナーでは数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、杏里「オリビアを聴きながら」のカバーを披露する。

TBS「CDTVライブ!ライブ!」

2020年7月13日(月)22:00~22:57

<出演者>

山下智久 / BTS / GENERATIONS from EXILE TRIBE / MAN WITH A MISSION / 緑黄色社会 / 平井大 / 数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)

※記事初出時、一部曲名に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。