『ハイキュー!!』第2クール10月放送開始！ 稲荷崎高校のキャラビジュも到着

TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第2クール目の放送が、10月よりMBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にて放送開始となることが決定した。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送。現在、第1クール目の再放送がスタートしている。



そしてこの度、ついに第2クール目が10月より放送されることが決定! 舞台は、春の高校バレー全国大会の2日目。烏野高校が戦いを挑むのは、優勝候補と言われる実力を持つ稲荷崎高校だ。”最強の挑戦者” 稲荷崎高校との白熱の試合の行方が描かれる!



また今回、稲荷崎高校のキャラクタービジュアルが到着。主将の北信介を中心に、高校バレー界最強ツインズ ”宮兄弟” など稲荷崎高校の主要メンバーが集結したビジュアルとなっている。



10月の放送をお楽しみに!



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS