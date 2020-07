7月17日放送の『バズリズム02』(日本テレビ系、毎週金曜24:59~)に、デビュー7年目にして全世界を席捲中の韓国発グローバルスーパースター・BTSがトークゲストとして出演することが決定した。



7月15日にニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」のリリースを控えた彼ら。バズリズムには3年ぶりの歌唱出演となる。韓国からのリモート出演となった今回は「BTS No.1選手権」と題して、自薦・他薦を問わず様々な切り口から「BTSで一番○○な人は誰か」を巡り、MCのバカリズムを交えトークを繰り広げる。ドラマへの主題歌提供をきっかけにプライベートでも親交のある坂口健太郎のVTRコメントも登場する。