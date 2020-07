ハロプロ、夏のカバーコンサートツアーをスタート　バラード全52曲を披露

ハロー!プロジェクトの所属グループメンバーたちが集結する夏のコンサートツアー「Hello!Project 2020 Summer COVERS ~The Ballad~」が、7月11日の東京・中野サンプラザ公演より開幕した。



本ツアーは新型コロナウイルスへの感染予防対策として会場の消毒・マスク着用・検温・入場時の手指消毒・ 三密防止の徹底などをはかった上で行われる公演。ハロー!プロジェクトのメンバーはこれまでSNSや動画サイトなどで発信を続けてきたが、 直接ステージからパフォーマンスを届けたいという思いを持ち続けていた。コンサート開催にさまざまな制限が課せられている中で、それを逆手にとる形でどれだけお客さんを楽しませられるかという挑戦が本ツアーでは隅々にまでこめられている。



コンサート内容は観客側が発声を伴わずに楽しめるものということで、出演メンバーがそれぞれソロで、J-POPのバラード曲を中心とした楽曲をカバーして歌うという過去に一度もなかった形式。 カバーされる楽曲については事前に公式サイトで52曲が公開されており、メンバーは全グループからシャッフルされA・B・Cの3つのチームになる。どの楽曲をどのメンバーが歌うかについては当日までのお楽しみとなっていた。



初日の皮切りとなったAチーム公演では、開演とともに客席側から次々とステージへのぼるメンバーたちへ 観客席から惜しみない拍手が寄せられた。コンサート一曲目はなんと、AKB48の「365日の紙飛行機」をチーム全員でカバーし、予告にないサプライズで観客らを驚かせた。







全員ステージの後には、初日のMCをつとめる保田圭により、参加メンバーやスタッフチームの少人数化に加え、全体リハーサルの回数も減らして個別での準備に切り替えられたことなど、本ツアーでのさまざまな試みが説明された(12日のMCは矢口真里)。「今回は全てのメンバーが平等にメインボーカルということで、みんないい緊張感でビシッと気合が入っており ます。みなさん楽しみにしていてください」と保田。ソロのトップバッターは段原瑠々がつとめた。 歌唱曲は「見上げてごらん夜の星を」。ホール一面に灯るオレンジのペンライトの光を見上げながら、会場を見事な温かい歌声で包み込んだ。



出演順は事前にくじ引きで決定され、毎公演ランダムとなる。



また、メンバーからのコメントも届いている。



段原瑠々(Juice=Juice / 公演Aチーム):すごく緊張しました! 皆さんに楽しく明るく幸せな感じが伝わればいいなと思って笑顔で、 大切に歌わせていただきました。袋に入ったくじが透明ボックスの中にあるのですが、1袋だけ豪華な”これ絶対普通じゃない”っていう袋が入ってたんです。 それを引いたら見事に1番だったんです。私がくじを引く前には、すでに半分ぐらいのメンバーが引き終わってて、出演順の枠は最後から4番目ぐらいまで埋まってたんです。最後じゃないならちょっとインパクトのある方にしようと思って、 ある意味狙いに行きました!(笑)



譜久村聖(モーニング娘。20/公演Aチーム):人生で1番!?ってぐらい緊張しました。ですが、開演してホールに出て行った時は、 素直にコンサートができるのが嬉しいって気持ちで、皆さんの顔見てウルってきました。 自分の出番の時には、直前に歌詞を忘れるくらい本当に緊張してて、7番目だったのですが、早く感じるぐらいでした。 不安は強かったですが、私自身がファンでもある平井堅さんの「僕は君に恋をする」を 歌えるのが嬉しくて、”こういうチャンスは今までに訪れなかったことだから”と思い、 ファンの皆さんに ”これも良いね!” と思ってもらえるように唄いました。 歌唱後にステージ袖にハケた時、保田さんが「頑張ったね。よかったよ!」と言ってくださって、それが嬉しかったです。もう、仏って感じでした!(笑) 今回は1人ずつステージに上がるので、精神面もすごく鍛えられると思いますし、メンバーそれぞれ新しい表現の幅も広がっていくと思います。メンバーの新しい一面が見られるコンサートなんじゃないかなって思います。 1番であんなに綺麗に歌いあげた段原は本当にすごいと思う。精神強すぎる! 私、多分トップバッターだったら歌えてなかったです。 個人的に注目して欲しいのは、小田さくら(モーニング娘。20/公演 C チーム)です!



保田圭(MC):これだけ後輩メンバー一人一人の歌をじっくり聞く機会というものが なかなかないので、純粋に私は楽しんで参加させていただきました。 先輩としては歌声がみんな素敵だったっていうのもありますし、 後はやっぱり一人でステージに立つことって中々あることじゃないので、みんな尋常じゃなく緊張しているのを感じましたし、一人ずつ歌唱を終えて 戻ってくると必ずそれを口にしてたので、「がんばれ」っていう思いの後に「素敵だったよ」っていう素直な思いで声をかけました。 もし逆に自分がステージで歌う立場だったら、超絶緊張すると思います(笑)。



生田衣梨奈(モーニング娘。20/公演Bチーム):私は今回トリだったんですが、本当に口から心臓が出るというか胃が出そうなぐらい 過去イチ緊張したし、今までモーニング娘。やってきた中でも初の試みだからこそ、今までと違う意味で終わった後もドキドキしてるし。この緊張はいい意味での 緊張だと思っているので、今回の経験を活動に活かして、ソロパートも増やせたらいいなって思います。



山岸理子(つばきファクトリー/公演Bチーム):中野サンプラザでソロで歌わせていただいたのは、ハロプロ研修生の 実力診断テスト以来で、約6年ぐらい前です。実際にお客さんの前で歌を披露するのも久しぶりだったので、鳥肌が立ちました。楽曲を聴きこんでたくさん練習して、歌詞もちゃんとお客さんに伝わるように歌い方も気をつけて歌いました。今回ソロだったので1人で戦ったというか、自分自身と戦ったという感じなんですけれども、やっぱりみんなと早くステージに立ちたいなっていう思いはあります。



山﨑夢羽(BEYOOOOONDS/公演Cチーム):今回は久しぶりに応援してくださる方たちの前でパフォーマンスさせていただいたんですけど、やっぱりこうやって皆さんがペンライトを振ってくれたり拍手をしてくださるのって、すごい自分の力になるんだなって。一人一人が私の方を見てくださる思いを感じて、私ももっと上手なものを 皆さんに届けなければ!というエネルギーをいただきました。”こんなに緊張してるのに最後まで息が続くかな”とか、いろんなことを頭の中で考えながらの パフォーマンスだったんですけど、練習どおり行けた自信はあります。今はすごいほっとしてます。



竹内朱莉(アンジュルム/公演 C チーム):本当に体感したことのない緊張感というものを初めて味わいました。間奏明けに絶対魔物か何かいるんですよね(笑)。前半はそこまで緊張せずに”行けるかも”と思って調子に乗って、エンジンかけたら 間奏明けに突然声が震える、倍の緊張感が襲ってくるっていう事態になったので。次は冷静に慎重に歌いたいなと思いました。こんな経験は今後あるかどうか分からないので、いい経験をさせてもらえたなと思います。曲は事前に発表されていて、当日まで誰が歌うかお楽しみって形なんですけど、老若男女問わずいろんな方に楽しんでいただけるライブなんじゃないかなと思います。私は高木紗友希ちゃん(Juice=Juice/公演 C チーム)がすごく気になりますね。とんでもない歌声の持ち主なので! アンジュルムで注目して見てほしいのは伊勢鈴蘭ちゃん(アンジュルム/公演Bチーム)です。まだ加入して 1 年半ぐらいしか経ってないんですけど、”こんなに歌えるんだ!”っていう風に 驚きました。



夏コンサートツアー「Hello! Project 2020 Summer COVERS 〜The Ballad〜」は今後も各地の状況を鑑みつつ、 ツアーファイナルとなる8月30日(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホールまで全国7会場、 14日程で全33公演の開催を予定している。





<公演情報>



ハロー!プロジェクト

「Hello! Project 2020 Summer COVERS 〜The Ballad〜」



2020年7月11日(土)東京・中野サンプラザ



■出演チーム割

・Aチーム

【モーニング娘。20】譜久村聖・石田亜佑美・羽賀朱音・加賀楓・岡村ほまれ

【アンジュルム】川村文乃・船木結

【Juice=Juice】井上玲音・段原瑠々・松永里愛

【つばきファクトリー】小片リサ・新沼希空・秋山眞緒

【BEYOOOOONDS】高瀬くるみ・江口紗耶・西田汐里・小林萌花



・Bチーム

【モーニング娘。20】生田衣梨奈・佐藤優樹・野中美希・森戸知沙希・北川莉央

【アンジュルム】佐々木莉佳子・上國料萌衣・伊勢鈴蘭

【Juice=Juice】金澤朋子・高木紗友希・稲場愛香

【つばきファクトリー】山岸理子・小野瑞歩・小野田紗栞

【BEYOOOOONDS】前田こころ・島倉りか・平井美葉・里吉うたの



Cチーム

【モーニング娘。20】小田さくら・牧野真莉愛・横山玲奈・山﨑愛生

【アンジュルム】竹内朱莉・笠原桃奈・橋迫鈴

【Juice=Juice】宮本佳林・植村あかり・工藤由愛

【つばきファクトリー】浅倉樹々・岸本ゆめの・谷本安美

【BEYOOOOONDS】一岡伶奈・清野桃々姫・山﨑夢羽・岡村美波

★MC

7月11日(土)保田圭

7月12日(日)矢口真里

7月18日(土),19日(日)中島早貴

※7月25日(土)以降は決定次第オフィシャルサイトにて発表。



■歌唱楽曲一覧

1. 愛唄(GReeeeN)

2. 会いたい(沢田知可子)

3. 会いたくて 会いたくて(西野カナ)

4. I LOVE YOU(尾崎豊)

5. 赤い風船(浅田美代子)

6. 明日への手紙(手嶌葵)

7. 明日への扉(I WiSH)

8. あなたに逢いたくて~Missing You~ (松田聖子)

9. あなたに会えてよかった(小泉今日子)

10. ありがとう(いきものがかり)

11. 糸(中島みゆき)

12. 打上花火(DAOKO)

13. 海の声(浦島太郎 / 桐谷健太)

14. 駅(竹内まりや)

15. M(PRINCESS PRINCESS)

16. 大阪で生まれた女 (BORO)

17. 想い出がいっぱい (H2O)

18. オリビアを聴きながら (杏里)

19. 楓(スピッツ)

20. カブトムシ(aiko)

21. キミを忘れないよ(大原櫻子)

22. 香水(瑛人)

23. さよなら(オフコース)

24. さよなら 大好きな人(花*花)

25. 366日 (HY)

26. Jupiter (平原綾香)

27. スローモーション (中森明菜)

28. セーラー服と機関銃(薬師丸ひろ子)

29. Time goes by (Every Little Thing)

30. 手紙 ~拝啓十五の君へ~ (アンジェラ・アキ)

31. TOMORROW(岡本真夜)

32. なごり雪(イルカ)

33. ハナミズキ(一青 窈)

34. 春なのに(柏原芳恵)

35. Hello, Again ~昔からある場所~ (MY LITTLE LOVER)

36. ひこうき雲 (荒井 由実)

37. ひまわりの約束 (秦基博)

38. First Love(宇多田ヒカル)

39. PRIDE (今井美樹)

40. プラネタリウム (大塚愛)

41. 僕は君に恋をする (平井堅)

42. 見上げてごらん夜の星を(坂本九)

43. 三日月(絢香)

44. 未来へ(Kiroro)

45. もしもピアノが弾けたなら(西田敏行)

46. もののけ姫(米良美一)

47. やさしいキスをして(DREAMS COME TRUE)

48. 雪の華(中島美嘉)

49. 夢をあきらめないで(岡村孝子)

50. Lemon (米津玄師)

51. ワインレッドの心(安全地帯)

52. 私はピアノ(サザンオールスターズ)

※歌唱順は公演ごとに変更されます / 楽曲は一部変更となる場合があります。



『Hello! Project 2020 Summer COVERS 〜The Ballad〜』詳細ページ:

http://www.helloproject.com/event/detail/f69f84676a208721819c1298c66326e037f49b41