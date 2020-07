山下智久が、7月13日(月)22時から放送される『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)で、新曲「Nights Cold」を披露することがわかった。



同番組には初出演となる山下。自身がこだわり作り上げたライブ演出で、一夜限りのスペシャルステージが実現。他では見られない熱いパフォーマンスに注目が集まる。



そして、世界的人気のグローバルスーパースターであるBTSが新曲「Your eyes tell」を世界初披露。この曲は7月15日発売となるBTSの日本4枚目のアルバム「MAP OF THE SOUL : 7~ THE JOURNEY~」に収録され、JUNG KOOKが作曲に携わった楽曲であり、今秋公開となる映画『きみの瞳が問いかけている』の主題歌に決定している。前回6月23日の放送から衣装も新たに登場する彼らのステージに期待が高まる。



このほか、GENERATIONS from EXILE TRIBE、MAN WITH A MISSION、緑黄色社会、平井大が登場する。