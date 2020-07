『ロード・オブ・ザ・リング』より、ガンダルフVSバルログが精密造形で立体化！

プライム1スタジオは、映画『ロード・オブ・ザ・リング』より、強力な魔法使いである「灰色のガンダルフ」と「悪鬼バルログ」の対決を立体化した『プレミアムマスターライン ロード・オブ・ザ・リング ガンダルフVSバルログ(通常版/EX版)』を、2021年10月から2022年1月頃に発売することを発表した。



映画『ロード・オブ・ザ・リング』は、J・R・R・トールキン作の『指輪物語』を原作とする実写映画で、2021年にアメリカ・ニュージーランドの合作によって制作された。

遥か昔に、闇の冥王・サウロンが作り出した、世界を滅ぼす魔力を秘めた ”ひとつの指輪” を巡る重厚な物語は、今もなおファンタジー映画の金字塔として人々の胸に燦然と輝いている。



本商品は、作中に登場する強大な魔法使いガンダルフと悪鬼バルログの戦いを立体化した「プレミアムマスターライン」の最新作。モリアの坑道を進む旅の仲間の盾となり、炎をまとう巨躯の悪鬼に立ち向かうガンダルフという、劇中印象に残る名シーンを迫力満点に再現している。



また、小さいながらも緻密にできたガンダルフだけでなく、バルログの体の内側で蠢くような炎を想像させるペイントと黒いゴツゴツとした体表のモールドも見事に再現。LEDライトアップ機能内蔵で、燃え盛る炎のたてがみ、瞳と口内、そして炎の剣も抜群の存在感を放っている。



なお、今回発売されるEX版は、差し替え式炎の鞭持ち右手パーツが付属しているほか、一般販売店でも取り扱われるとのこと。



圧倒的なスケール感と精緻な造形で作り上げられた、魔法使いと悪鬼の対決を楽しんでみてはいかがだろうか。



(C)2020 New Line Productions, Inc. All rights reserved. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers, The Lord of the Rings: The Return of the King and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.