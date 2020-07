『すみっコぐらし』スクイーズに新作登場！ ずっと触っていたくなる柔らかさ♪

スクイーズのトップブランドであるBLOOM(ブルーム)より、2020年7月物販展開の新商品として『すみっコぐらし』が発表された。



「スクイーズ」はやわらかく、香りのする癒し系雑貨。ゆっくりと神秘的な速さで形状が戻っていく感触、パンやフルーツなど本物そっくりのあまい香りを楽しむことができ、女子小中学生間で話題沸騰中。圧倒的な認知度で、おもちゃの新たな1ジャンルとなっている。



今回は、映画での大ヒットも記憶に新しい『すみっコぐらし』から新作が登場! 大人気『喫茶すみっコでいちごフェア』のデザインが、ブルームの大人気「マシュロマシュマロ」で商品化となる。



マシュロマシュマロのすみっコぐらしシリーズはこれで二作目。「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」の全5種類、デザインに合わせ全ていちごの香りとなっている。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.