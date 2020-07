アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の6月29~7月5日の1位は、人気ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」のライブツアーのテーマ曲を収録した「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!」は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」のライブツアー「7thLIVE」のテーマ曲を収録したCDシリーズの第3弾です。大阪公演のテーマ曲「Unlock Starbeat」のほか、ロックをテーマに書き下ろされた楽曲「イケナイGO AHEAD」「Driving My Way」の3曲を収録しています。「アイマス」シリーズとロックの相性のよさが感じられる一枚です。

今回、歌手のLiSAさんが歌う人気テレビアニメ「鬼滅の刃(きめつのやいば)」のオープニングテーマ「紅蓮華」が6位となりました。ブームが続く「鬼滅の刃」の影響もあり、さまざまなヒット曲をリリースしてきたLiSAさんの代表曲の一つとなりそうな勢いがある楽曲です。新宿店だけでなく全店で高いセールスを続けています。

ほかには、前週もランクインした10月スタートのテレビアニメ「ツキウタ。 THE ANIMATION2」に登場するユニット「Six Gravity」の「Paint It Black」が2位、ユニット「Procellarum」が歌う「White Sparks」4位に。人気アニメ「ガンダム」シリーズの40周年記念アルバム「機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ~BEYOND~」が前週と同じく3位となりました。

◇今週の動向

サンリオの人気キャラクターから生まれたテレビアニメ「ミュークルドリーミー」のキャラクターソングCD「ミュークルドリーミーキャラクターソングアルバム ひらいて☆ミュージックゲート」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!」 Various Artists シングル

2位 「Paint It Black」 Six Gravity シングル

3位 「機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ~BEYOND~」 Various Artists アルバム

4位 「White Sparks」 Procellarum シングル

5位 「約束の空」 刀剣男士 formation of 葵咲 シングル

6位 「紅蓮華」 LiSA シングル

7位 「Breakthrough!」 Poppin’Party アルバム

8位 「See-Saw Complete Best 『See-Saw-Scene』」 See-Saw アルバム

9位 「FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack」 GAME MUSIC アルバム

10位 「負け犬にアンコールはいらない」 ヨルシカ アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。