ワンマンライヴを“オール新曲”で!? 首振りDollsの驚きの企画にMUCC・逹瑯も絶句！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月4日(土)の放送では、3人組バンド・首振りDollsからナオさん(Vo&Dr)が登場! 現在発売中のスタジオライヴのCD&DVDについてお伺いしました。逹瑯:スタジオライヴのアルバム(『THE ROCKY GLAM DOLL SHOW』)とDVD(「THE ROCKY GLAM DOLL SHOW Ⅱ」)を出そうと思ったきっかけは?ナオ:この3Days(首振りDolls特別企画"首振人形症候群"〜再発〜tour final 3Days gig)っていうのが、ツアーファイナルのはずだったんですよ。それが自粛でできなくなっちゃったから、(このライヴに対して)すごい熱量があったんで、なんとかして形に残したいと思って……。逹瑯:これ3日間無観客でやったの?ナオ:いやいや、1日目と2日目は中止になっちゃって、最終日だけ、"配信"と"DVDの収録"のために2回ライヴをやりました。逹瑯:どうでしたか?ナオ:いやー、無観客ライヴって、ライヴハウスのリハーサルみたいになっちゃうのかな? っていう不安があったんですけど、やってみると案外そんなことなくて。カメラがあるしスタッフもいるし、これをお客さんが観るんだと思えば、"けっこうスイッチが入るものなんだな"と思いました。逹瑯:ん~。この新曲の「バケネコ」に関しては、ここ(ライヴアルバムとDVD)でしかまだリリースされていないの?ナオ:そうなんですよ、ここでしか聴けないです。逹瑯:ちゃんとレコーディングして音源になる予定は?ナオ:あります。ありますとも(笑)!逹瑯:あるの(笑)? その違いも楽しみにしたいですね。ナオ:そうですね。ちゃんとレコーディングをしたときには、ちょっとアレンジとかも変わっているかもしれないですから。逹瑯:これって、この日のライヴ用に作った曲なの?ナオ:そうですね、3Daysの3日目を"オール新曲"でやろうとしていたんです。逹瑯:オール新曲で!? ワンマンライヴを1本!?ナオ:そうです。逹瑯:何曲ぐらいになるの?ナオ:20曲ぐらい用意をしていました。逹瑯:それは、そのときに初出しの20曲?ナオ:そうです。逹瑯:……すごいね。ナオ:準備だけはしていたんですけど、それができなくなっちゃったから。逹瑯:曲は(準備しているときには)20曲あったの?ナオ:はい、新しい曲だけでワンマンできる予定でしたね。逹瑯:すごいね。ナオ:頑張ったんですけどね。その衝動っていうか、"そこに懸けていた想い"っていうのが、このCDとDVDにつまってるので、ぜひ聴いてもらいたいですね。