萩岩睦美作品の展示販売を行う「萩岩睦美 POP UP SHOP in Tokyo」が、本日7月11日から26日にかけて東京・ガレリア表参道原宿で開催されている。

「萩岩睦美 POP UP SHOP in Tokyo」では、新作を含むジークレー20点以上をラインナップ。マスキングテープ、手ぬぐい、アクリルキーホルダー、マグカップ、はんこ、ミニ絵本、直筆サイン入りポスター、ぬりえブック、ポストカード、複製画、キャラクタークッキー、ドリップバッグセットなど、新作アイテムと過去の展示会で販売したグッズも取り扱う。

また初のイラスト作品集「NEW BUT OLD」も販売。作品集は全64ページで、過去に描いたイラストとその「再現画」も多数収められている。「再現画」は、マンガ原稿用に描いたイラストは光による遜色が激しく展示をするとダメージを受けてしまうことから、耐光性の高い画材を使ってそっくり同じ絵をもう一度描くという近年萩岩が取り組んでいる試み。収録作には初出情報や、制作に当たり苦労した点などを綴ったコメントも添えられている。「萩岩睦美 POP UP SHOP in Tokyo」会場での販売後には、アートスタイルでの公式通販も行われる予定だ。

萩岩睦美 POP UP SHOP in Tokyo

会期:2020年7月11日(土)~7月26日(日)

会場:東京都 ガレリア表参道原宿