10日、ヨーロッパリーグ(EL)の準々決勝・準決勝の組み合わせ抽選会が行われた。

決勝トーナメント・ラウンド16の一部を消化し新型コロナウイルスの影響で中断している同大会は、従来の大会フォーマットを変更し、8月10日からドイツ西部の複数都市(デュイスブルク、デュッセルドルフ、ゲルゼンキルヘン、ケルン)で集中開催されることが決定していた。

今回行われた抽選会はスイスにあるUEFA(欧州サッカー連盟)本部で行われ、各クラブの関係者はリモートで出席し、結果を見守った。

ここまでラウンド16の第1戦を終えているELは、いずれの対戦カードも未だラウンド8進出チームが確定していない状況。ラウンド16の第2戦は8月5日と6日に開催が予定されている。なお、第1戦を行っていないインテル対ヘタフェ、セビージャ対ローマの2試合は一発勝負で行われる。

今回の抽選結果は以下の通り。準決勝以降の組み合わせも決定している。

■準々決勝

ヴォルフスブルク対シャフタールの勝者 vs フランクフルト対バーゼルの勝者【M1】

LASK対マンチェスター・Uの勝者 vs バシャクシェヒルFK対コペンハーゲンの勝者【M2】

インテル対ヘタフェの勝者 vs レンジャーズ対レヴァークーゼンの勝者【M3】

オリンピアコス対ウルヴァーハンプトンの勝者 vs セビージャ対ローマの勝者【M4】

■準決勝

【M4】の勝者 vs 【M2】の勝者 【M5】

【M3】の勝者 vs 【M1】の勝者 【M6】

■決勝

【M5】の勝者 vs 【M6】の勝者